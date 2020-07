Otegui considera que el votante de Vox procede de la Guardia Civil y ve necesario desalojarla de Euskadi

Otegi ha asegurado que no se puede dejar que Vox “marque la agenda” en el Parlamento y cree que es lo que va a intentar hacer. Por ello, considera que el resto de fuerzas deben tener la “suficiente perspectiva e inteligencia” como para no dejarles “marcar la agenda” y “para que, dentro de cuatro años, no exista ningún parlamentario de Vox”.

Preguntado por si hablarán con Vox a lo largo de la próxima legislatura, ha afirmado que “va a ser muy difícil tener que hablar con Vox” y no cree que “pueda haber espacio o superficie ninguno” con la formación que lidera Santiago Abascal. “Nosotros con Vox no tenemos nada de que hablar, otra cosa es la vida parlamentaria, porque van a estar juntos en comisiones; ya veremos”, ha añadido.

El coordinador general de EH Bildu ha asegurado que la coalición soberanista es un partido antifascista. “Y con quienes plantean políticas fascistas no tenemos nada que hablar”, ha concluido.