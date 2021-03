Pablo Hasel: "Repudio la violencia con la que nos oprimen y defiendo la autodefensa"

PAU BARRENA/AFP via Getty Images

PAU BARRENA/AFP via Getty Images Pablo Hasel, fotografiado el 12 de febrero de 2021.

Hasel justifica las protestas porque “la juventud sin salidas dignas ha sacado la rabia a las calles”. Preguntado por qué opina de los disturbios que se han producido en algunas de ellas, responde: “Hay mucha hipocresía respecto a la violencia y se oculta la violencia en forma de negación de derechos y libertades fundamentales, que es la que provoca los disturbios. Es simple: sin condiciones de vida tan indignas no habría disturbios; sin represión tampoco”.

El rapero, acerca de si es violento o que llame a la violencia, dice lo siguiente: “Repudio la violencia con la que nos oprimen y defiendo la autodefensa. Eso no me convierte en violento, todo lo contrario. Amo la paz y esta sólo es posible con justicia. Ahora, si por lucha por la justicia nos agreden, no llamo a quedarse de brazos cruzados porque eso facilita que los verdaderos violentos impongan la barbarie”.