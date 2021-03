Pedro García Aguado estalla y desvela toda la verdad sobre 'Hermano Mayor'

De hecho, él mismo ha reconocido que hubo un caso de un participante en el que él dijo que ya no podía más: “Era un joven muy adicto a las drogas, y antes de empezar a grabar dije que ponía mi cara y mi sello a ese programa si tras los 10 días de grabación lo llevaban a un centro de desintoxicación”.

A partir de ahí, García Aguado se ha mostrado extremadamente duro: “La hija de puta de la directora no cumplió y pagué yo de mi dinero su ingreso. El problema es que se escapó del centro y apuñaló a su abuela porque tenía hierba”.

“En ese momento, no se acordarán de la cara de la hija de puta, sino de la de Pedro García Aguado”, se ha lamentado antes de criticar que, “muchas veces”, a él le “limitaban desde la dirección del programa a no poder ayudarles más porque necesitaban 40 minutos de grabación con tensión, pero ellos se dejaban ayudar hasta fuera de cámaras”.

El exwaterpolista ha aclarado además que decidió abandonar el programa en 2015 porque Hermano Mayor le puso al límite y a eso se unió una enfermedad de su madre.

“He ayudado a la gente, pero lo pasé muy mal. De hecho, puse muchos límites, y por eso, a día de hoy, no estoy en la tele”, ha denunciado.

García Aguado también ha hablado sobre las declaraciones de Dakota, que aseguró: “Cuando llegaron de Hermano mayor, mi problema era el consumo, entonces me dieron de consumir para ver mi actitud cómo era”.

Tras eso, ella misma matizó: “Cuando hablo de sustancias, hablo de alcohol, porque ese era mi problema. Igual que a mi me dieron alcohol, pues a un gordo le darían comida los dos primeros días para ver su reacción”.

García Aguado ha afirmado que, en su opinión, “se ha malinterpretado un poco todo” y que “ella no está 100% correcta con las palabras que utiliza”.

“Una cosa es que te den, y otra cosa es que te permitan, que es lo que ocurrió. Es cierto que posiblemente la productora pagase lo que se hubiese tomado en el bar o en la discoteca, y así de borracha vino a mi primer encuentro con ella, porque venía de grabar esas escenas”.

“Yo, por la parte que me toca, estoy tranquilo, ya que se siguió lo que en otros casos, porque todos me respetaron con la decisión de quitar todas las drogas de la casa por mí. Aunque es cierto que estas declaraciones dañan un poco la imagen del programa, y la gente no se acuerda del equipo, sino de mí”, ha zanjado.