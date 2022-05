Salvador Ramos, el chaval que se regaló dos rifles el día que cumplió los 18

Se llamaba Salvador Rolando Ramos, tenía apenas 18 años y ha sido identificado como el autor de la matanza en la escuela de primaria Robb de la localidad de Uvalde (Texas), donde ha dejado al menos 21 muertos . La escuela festejaba este martes el último día de clases cuando este chaval, muerto por la policía tras su carnicería, atacó por motivos que aún no están claros. El diario The Washington Post ha sido el primero en publicar que sufrió acoso escolar en su infancia y que se había vuelto más agresivo en los últimos tiempos, según el relato de sus familiares y amigos.

‘Bullying’, entorno violento y pobreza

Días antes del ataque, al compañero, que no ha querido revelar su nombre a la prensa, recibió un mensaje del asesino en l que le enseñaba un arma y una bolsa llena de municiones. Fue hace cuatro días y él no dudó en preguntarle por qué tenía eso. Ramos le contestó: “No te preocupes. Me veo muy diferente ahora, no me reconocerías”.