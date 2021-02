Podemos, contra los 'youtubers' que se van a Andorra: "¿Y si tú te vas, quién paga?"

“En un momento en donde lo público nos salva literalmente la vida, no hay debate que sostenga no querer pagar impuestos. Este es el momento de demostrar patriotismo”, señala, contraponiendo este concepto al de “insolidaridad”.

La pregunta no puede ser más clara: ”¿Y si tú te vas quién paga...?”. Así es como comienza el vídeo que Podemos ha publicado en sus redes sociales, en el que pone en un aprieto a los youtubers que se han marchado a Andorra para pagar menos impuestos. La formación morada recuerda en su clip el coste de algunos tratamientos médicos esenciales, el número de pensionistas que hay en España o los logros de la educación pública. Para todo eso, dice, hace falta que cada ciudadano pague sus impuestos.

Unidas Podemos ha planteado justo este martes volver a incluir a Andorra en la lista española de paraísos fiscales, y adoptar este cambio en el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que tramita el Congreso de los Diputados. Su portavoz en la Cámara baja, Pablo Echenique , ha asegurado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja que, de esta forma, se podrían aplicar cláusulas como que el traslado de residencia a este país no implique dejar de pagar el IRPF en España, al menos en los cinco años inmediatos.

Vox dice que tienen “todo el derecho”

Por contra, el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho que estas personas que se trasladan para pagar menos impuestos “tienen todo el derecho a hacerlo” y que no están cometiendo por ello ningún delito. “Admitir que es por motivos fiscales no le veo problema”, ha asegurado, diciendo que el problema es no entender que la economía es un juego de incentivos, también fiscales.

Ha defendido “un marco fiscal mucho más favorable a la creación de trabajo y de riqueza, y un marco cultural mucho más favorable para aquellas personas que arriesgan y que trabajan”, en lugar de un “infierno fiscal” que, a su juicio, existe en España.

Para Espinosa de los Monteros, las críticas a las personas que se van del país para pagar menos muestra “la forma de pensar de algunos políticos” que, a su juicio, “son dinosaurios”. “Más que atacar a chicos jóvenes, que están innovando y mostrando cómo se puede generar riqueza de forma distinta, a lo mejor convendría que los dinosaurios se replanteen si no deberíamos tener un marco fiscal más amistoso”, ha dicho.