Feijóo responde muy a su manera a si podría dormir con Abascal siendo su vicepresidente

“Yo lo que le puedo asegurar es que nunca diré que no podré dormir si pacto con fulanito o con menganito. Eso no lo diré. Y no voy a convocar elecciones en el caso de que pudiere, comprometiéndome a no gobernar con el que a las 48 horas de las elecciones suscribo una coalición electoral”, ha dicho Feijóo en referencia a las palabras de Pedro Sánchez en una entrevista con Antonio García Ferreras donde el presidente afirmó que no podría dormir tranquilo con Pablo Iglesias de vicepresidente .

“Después de la noche electoral me gustaría que me preguntase esa propuesta porque eso significaría que he ganado. Pregúntemela. Mi planteamiento del centro derecha... yo he venido para intentar conseguir las mayorías de Aznar y de Rajoy. Ese es mi proyecto. No he sabido gobernar de otra forma. En Galicia, las cuatro veces me han dado esa mayoría”, ha sentenciado Feijóo, que ha añadido que falta un año para las elecciones y que, aunque vaya bien en las encuestas, queda mucho camino.