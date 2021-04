Populismo judicial

Creía haber agotado la capacidad de asombro, en mi actual papel de mero espectador de la vida política española, pero he de reconocer que no es así, incluso en un sector tan sosegado y reflexivo como me parecían hasta ahora las asociaciones judiciales. Sin embargo, esta semana he visto con preocupación que el mal del populismo ya no es monopolio de los partidos, ni siquiera de los medios de comunicación, sino que aqueja también a algunas asociaciones mayoritarias de jueces conservadores.

Esto viene a cuento, a raíz de la insólita carta de denuncia del Gobierno y del Congreso españoles ante la Comisión Europea, presentada por parte de tres de las cuatro asociaciones profesionales de jueces con motivo de la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recientemente aprobada. Y no por el género epistolar en sí, como vehículo para trasladar una inquietud, cosa perfectamente legítima, sino por la sobreactuación con el pretendido carácter de denuncia, con petición de sanción incluida al Gobierno por nada menos que una amenaza grave al estado de derecho, sobre todo si el Gobierno no se aviene a rectificar la ley aprobada y la mayoría parlamentaria a retirar la proposición de ley aún pendiente.

Lo peor es que llueve sobre mojado, después del también insólito comunicado del Consejo General del Poder Judicial, manifestando su desacuerdo con la mencionada iniciativa legislativa cuando se encontraba en tramitación. En ninguno de los dos casos, la magnitud de la protesta por la paralización de los nombramientos ha sido siquiera equiparable con la irregularidad, asumida casi con naturalidad por las asociaciones judiciales, de que estos se llevasen efectuando por el órgano de gobierno en funciones ya desde la pasada legislatura, alterando con ello la voluntad del constituyente. Aducirán con razón que el desbloqueo corre de parte de los grupos parlamentarios. Sin embargo, convendrán conmigo que tan aparente normalidad no es precisamente un estímulo para el acuerdo de renovación, sino para el continuismo.