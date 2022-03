Por qué España ha cambiado de opinión sobre el Sáhara Occidental y por qué lo ha hecho ahora

Cómo están las cosas

El conflicto en el Sáhara Occidental lleva enquistado desde 1975, cuando las autoridades españolas, entonces potencia colonial, decidieron entregar la soberanía del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, dejando al pueblo saharaui sin posibilidad de formar su propio Estado independiente. El 5 de agosto de 1979, Mauritania renunció también a su parte de soberanía en el llamado Acuerdo de Argel, y el reino alauita pasó a controlar todo el territorio.

Desde entonces, la situación de los civiles apenas ha cambiado por el fracaso de la mediación internacional liderada por la ONU en la búsqueda de una solución acordada que defienda la autodeterminación de ese pueblo y por la ocupación marroquí en las zonas pobladas, que ha obligado a miles de saharauis a desplazarse hasta el desierto de Argelia, donde viven en campamentos de refugiados.

Desde la cesión de la soberanía, la posición de España se mantuvo en la “neutralidad activa”. Hasta ahora: el cambio del Ejecutivo así los constata. La nueva posición de Madrid no cambia nada en la naturaleza jurídica del conflicto ni de sus posibles soluciones, eso sí. De acuerdo con las resoluciones de la ONU, el Sáhara Occidental es un Territorio No Autónomo -“territorio cuyo pueblo no ha alcanzado todavía la plenitud del Gobierno propio”- y ese estatus solamente puede cambiar cuando “el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios”.

Una sentencia del Tribunal de la Unión Europea declaró el 29 de septiembre de 2021 que el Frente Polisario es el representante legítimo del pueblo saharaui y que cualquier decisión que afecte al mismo tiene que ser consultado con él. O sea, por mucho que diga cualquier otra nación, sin ellos no hay solución.

No se ha llegado antes a una salida por la blandura de los posicionamientos de la ONU y la falta de avances de su misión en la zona, la MINURSO, desplegada desde 1991, y así estamos. Pero en 2020 se produjo un cambio sustancial: Estados Unidos, con Donald Trump en la Casa Blanca, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Fue la primera gran potencia en desestimar la legislación internacional y avalar a Marruecos, en contrapartida por la normalización de relaciones entre el reino alauita e Israel, enmarcada en esa corriente de nueva amistad de Tel Aviv con el mundo árabe que tanto arrincona a los palestinos.

El nuevo presidente de EEUU, Joe Biden, lejos de dar marcha atrás a esta decisión, la ha legitimando y mantenido, lo que está generando movimientos de presión internacionales para que otros países le sigan la senda. España se acaba de sumar.

Y ahora, ¿por qué?

El PSOE lo llevaba en su programa electoral de las elecciones generales de 2019:

“Promoveremos la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Para ello, trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, así como para fomentar la supervisión de los derechos humanos en la región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, con la participación de Mauritania y Argelia, socios claves de España, que el enviado de la ONU para el Sahara Occidental está propiciando”.

¿Por qué entonces, sin avisar a sus socios de Gobierno ni a sus aliados en el Magreb, como Argelia, se pronuncia en una línea diferente? “Había que pasar página tras la crisis diplomática que estalló en 2021. Nunca antes se había tenido una separación tan intensa y prolongada con un vecino al que necesitamos estratégicamente. Era fundamental”, sostiene un diplomático con más de una década de experiencia en la zona.

Recuerda que la inicial retirada cruzada de embajadores se acabó “alargando” y eso ha “bloqueado y ralentizado numerosos procesos esenciales para la vida diaria de los marroquíes y de los españoles”, desde la Operación Paso del Estrecho al normal funcionamiento de los transbordadores en el Estrecho de Gibraltar, pasando por el comercio fronterizo.

La crisis ya le había costado el cargo a la anterior ministra de Exteriores, Arancha González Laya, pero su cabeza no fue suficiente. España vende que ahora mejorará la cooperación en materia de inmigración y seguridad. “Ha habido una actitud más relajada por parte de Rabat en estos meses. Eso supone una amenaza constante a la estabilidad de la frontera española y la sur de Europa, no lo olvidemos”, añade. ¿Pero es una cesión? ¿Qué saca España de esto? “Intentar recomponer relaciones desde la diplomacia nunca es ceder. Es entenderse. España gana tranquilidad y se la da a Europa, en un contexto complejo”, defiende.

Coincide con un analista económico vinculado al ICEX en Marruecos desde hace años. “Ha tenido que haber impulso desde Europa, sobre todo desde Francia -que también fue colonia y es promarroquí-, para calmar el frente, en un momento en el que hay demasiado en juego en el este, en Ucrania. Sin duda, eso se ha sumado a la nueva postura de EEUU sobre el Sáhara y denota un cambio de tendencia en Occidente”, dice. Aún así, la sorpresa persiste, precisamente por la responsabilidad añadida que tiene España en el conflicto, como potencia colonial que se fue. Una referencia.

“Tanto la OTAN como la UE, en algunas ocasiones, han manifestado la conveniencia de no tener varios frentes abiertos al mismo tiempo, de rebajar tensiones regionales ante una crisis mayor. Esta crisis bilateral era una de las que se podían cerrar”, añade. Hubo una visita de la subsecretaria de Estado estadounidense una semana antes de la carta de Sánchez a Madrid, Rabat y Argel y “seguramente, así que ahí puede haber una clave, un refuerzo de la imagen internacional de España”, recuerda esta fuente.

Alemania ya había hecho lo propio en febrero, restableciendo a su embajador en Rabat. Marruecos había suspendido los contactos con Berlín después de las críticas alemanas a la decisión estadounidense de reconocer la soberanía de Marruecos sobre Sáhara Occidental, justamente. Sin embargo, el nuevo Gobierno de Olaf Scholz comenzó a enviar señales a Mohamed VI en diciembre pasado, para mejorar el estado de sus relaciones.

“La presión sobre España desde Marruecos también ha sido muy fuerte y nadie quiere otro mayo, otro Ceuta. Hubo un nuevo salto de la valla bastante numeroso en Melilla hace sólo unos días. Y llegaban menos informaciones sobre pateras, cuando viene ahora una nueva temporada de buen clima y subirán los intentos de cruzar, y también se había resentido la comunicación sobre narcotraficantes o yihadismo... Había que atajarlo”. ¿Esta era la vía correcta, con los saharauis de por medio? “Hay quien lo llama realpolitik, creo”, zanja.