Por qué gritar “puto nazi” (y no “maricón”, “zorra” o “negrata”) vale la suspensión de un partido

“Las fuerzas de seguridad no podían garantizar la seguridad de los participantes en el encuentro”. Según recoge el acta oficial, este fue el motivo final que llevó al árbitro José Antonio López Toca, que dirigía este domingo el partido de fútbol Rayo Vallecano-Albacete, a suspender definitivamente el encuentro tras exigir varias veces que cesaran los cánticos de “puto nazi” dirigidos al futbolista ucraniano Roman Zozulya. Es la primera vez en la historia que se suspende un partido por un cántico del público hacia un jugador.

Hasta en dos ocasiones, el árbitro detuvo el partido durante la primera mitad para pedir orden a la grada vallecana: exigió que retiraran una pancarta “de grandes dimensiones con el lema ‘EVITAR QUE UN NAZI VISTA LA FRANJA’” y que dejaran de cantar “Roman Zozulya, un puto nazi”, grito que procedía del “fondo de acceso a vestuarios donde se encuentran aficionados del club local [el Rayo Vallecano]”, según el acta.

Pero estos “incidentes del público” no cesaron y, al terminar el primer tiempo, López Toca se reunió con la Coordinadora de Seguridad del Estadio y representantes de ambos clubes. “La Coordinadora de Seguridad nos comunicó que las fuerzas de seguridad no podían garantizar la seguridad de los participantes en el encuentro en la actual situación”, relata el árbitro. Es entonces, y tras descartar otras posibilidades también por motivos de seguridad, cuando López Toca decide “suspender definitivamente el encuentro, comunicándoselo de esta manera a todos los involucrados, quienes lo reciben de manera favorable”, concluye el acta arbitral de la jornada 20 del campeonato de Liga 2ª División.

No obstante, muchos aficionados no lo han recibido de forma tan “favorable”, ya que no entienden por qué gritar “puto nazi” sí es motivo de suspensión y no ocurre lo mismo cuando las ofensas son “maricón”, “zorra” o “negrata”.