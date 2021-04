PP y Vox en Fuenlabrada: la extrema derecha gana a Ayuso en afluencia en el bastión socialista de Madrid

Estimada @IdiazAyuso , me alegro de que por fin te decidas a venir a Fuenlabrada, lástima que no te haya interesado en 2 años venir a escuchar a los vecinos de la ciudad y hayas esperado a estar en campaña para venir a pedir votos. Te adjunto un mapa para que no te pierdas pic.twitter.com/ATHXkqAjLt

Los fans de la presidenta son incondicionales. Les gusta ella, su forma de ser. Una votante del PP de toda la vida que rehúsa dar su nombre, zanja: “La veo competitiva y luchadora. Lleva sus ideas a rajatabla. Y no le importa tener a gente en contra”. “Me gusta ella como persona. Que siga haciendo lo que está haciendo, que lo hace muy bien. Pero que se preocupe un poco más del Sur”, dice Mari Carmen, de 59 años. Su vecina, Julia Rodríguez, de 66, asiente: “Venimos a apoyarla. Pero sí, que venga más”.

A menos de un kilómetro, frente al Ayuntamiento, centenares de personas ataviadas con banderas de España, han esperado la salida de Monasterio, quien se ha acordado del lema de Ayuso: “La libertad no vale de nada si no tienes seguridad. El miedo te quita la libertad. Si no puedes salir de casa porque te la ocupan y tu hija no puede salir porque se cruza con menas… ¿Qué libertad?”.