Los combustibles, en máximos históricos: ¿hasta dónde van a subir los precios?

picture alliance via dpa/picture alliance via Getty I

“Yo ya no descarto absolutamente nada”, expresa Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) . En entrevista para El HuffPost, el representante de las gasolineras no se atreve a dar una cifra máxima pero reconoce que la situación “es muy difícil” y “les da miedo”.

¿Por qué baja el petróleo y sube la gasolina?

Por ello, Rabadán explica que la situación no se va a revertir hasta que las cotizaciones de la gasolina y del gasóleo se estabilicen. Y aclara que, aunque en los últimos días se ve una caída en los precios del petróleo por el avance en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, esto no tiene un impacto inmediato en el precio de los carburantes. “Nosotros no compramos petróleo, compramos gasolina o gasóleo y el precio no baja en la misma proporción”, añade.