Qué ha hecho bien Italia para contener los brotes (al contrario que España)

Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (D), recibe al primer ministro italiano, Giuseppe Conte (I), en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el pasado 8 de julio.

Con el objetivo de mantener esos buenos datos, Italia ha anunciado esta semana que someterá a pruebas de coronavirus a todos los viajeros que lleguen desde España . Pero no es sólo cosa de Italia, pues hasta 20 países Schengen ya recomendaban o exigían test diagnósticos o cuarentenas a estos viajeros.

“Casi todos mis compañeros del hospital me preguntan todos los días: ‘¿Qué está pasando en España?’. No consiguen entender por qué dos países que son a priori tan parecidos están teniendo dos desarrollos tan diferentes. Yo tampoco entiendo muy bien por qué está ocurriendo esto”, reconoce Pau Mateo , médico y divulgador científico español que trabaja en Piacenza, epicentro de la primera onda epidémica en el norte de Italia .

“Creo que esta extensión del plazo está siendo útil, porque la emergencia no ha terminado, y no tenemos ni idea de cómo evolucionará la epidemia en otoño”, comenta Federica Olivo, periodista del HuffPost Italia. “Entre la gente, y sobre todo entre los políticos, ha habido mucho debate, y varios encontronazos, sobre esta cuestión. No todo el mundo estaba de acuerdo y algunos argumentaban que era una ‘amenaza’ para la democracia, pero tras mucha negociación se acordó que el estado de emergencia se prorrogaría hasta octubre”, explica. Eso sí, la derecha votó en contra.

Pau Mateo, el médico de Piacenza, no recuerda haber oído de manifestaciones en Italia en contra del estado de alarma, y se sorprendió al ver que en España la gente sí salió a pedir el fin del confinamiento en plena desescalada. “Personalmente, estoy muy de acuerdo con el hecho de que el estado de emergencia se prolongue hasta octubre en Italia”, opina. “Creo que lo que está haciendo Conte y su equipo de Gobierno es algo muy complicado, porque fueron los primeros de Europa que decidieron cerrar el país y, de algún modo, están haciendo de rompehielos para el resto. Honestamente, creo que están haciendo las cosas como deberían. Los sanitarios estamos bastante de acuerdo en esto”, apunta.