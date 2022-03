¿Qué quiere conseguir Putin invadiendo Ucrania?

El presidente ruso había afirmado que no tenía ninguna intención de ocupar Ucrania, pero, a la luz de los acontecimientos, ha quedado claro que mentía. Y que no tiene ni la más mínima intención de detenerse ante nada ni nadie. El jueves 3 de marzo por la noche provocó un incendio en la mayor central nuclear europea, que sus tropas terminaron ocupando. Ha bombardeado ciudades y hospitales infantiles. No ha respetado el alto el fuego. Los refugiados ucranianos ya superan ampliamente los dos millones y esta cifra queda más desactualizada cada día que pasa.