La guerra con Irán endurece el shock de precios en la industria química: los plásticos han subido hasta un 50% en un mes y los fabricantes advierten de que lo repercutirán en el precio del yogur, el champú y los medicamentos

La guerra con Irán está haciéndose notar en muchos sectores. Todo tiene que ver con la subida de los plásticos hasta un 50% en poco más de un mes. Esto amenaza con incrementar todavía más los costes y los fabricantes ya están avisando de que afectará en el precio de productos como el yogur, el champú y los medicamentos.

Parecía que el conflicto podría terminar con un acuerdo de paz un mes después de que Estados Unidos e Israel iniciaran los ataques. Donald Trump mandó un mensaje, asegurando que se habían acercado posturas, pero Irán lo negó por completo.

Los mercados se están convirtiendo en el reflejo de la situación. Con los carburantes disparados por el bloqueo en el estrecho de Ormuz y los mensajes contradictorios, las subidas y bajadas se están repitiendo, semana tras semana.

El problema es que el conflicto no deja de aumentar y a falta de que Irán tome una decisión tras el ultimátum de este sábado de Donald Trump, la guerra continúa y sigue haciéndose notar.

Otros productos afectados

Tal y como ha informado Le Monde, los plásticos y los productos químicos se están viendo afectados, con un incremento de su valor que puede afectar a los precios en las próximas semanas de seguir el conflicto.

Guillaume Clément, director del grupo Blanchon, ha explicado al citado medio que el efecto "fue casi inmediato". "Nunca había visto nada igual, ni siquiera durante la pandemia de la covid ni la crisis relacionada con la guerra en Ucrania", ha alertado.

"El conflicto en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero, y menos de dos semanas después, llegaron los primeros comunicados de nuestros proveedores declarando fuerza mayor. Entonces, todos los contratos que habíamos firmado antes del conflicto, que incluían cláusulas de precio fijo para la compra de nuestras materias primas, quedaron rescindidos", ha revelado al medio francés.

Según ha confirmado, en unos 10 días, los costes de producción no han dejado de incrementarse. Representan entre el 40 y el 60% de sus materias primas, con una subida del 50%.

Y la pregunta es: ¿Dónde se usan los plásticos? Pues hay una gran cantidad de sectores que se está viendo afectado y que no tardará tiempo en incrementar sus precios si la situación sigue así.

El citado medio recoge que se encuentran en los automóviles, en la construcción, en la electrónica, electrodomésticos o en los equipos deportivos. Pero también en algo que tenemos en casa: gel de ducha, botes de champú, yogures y hasta los blísteres de medicamentos. Un incremento de los precios se haría notar en todos estos sectores.

"El riesgo es real si el conflicto en Oriente Medio se prolonga durante varios meses. Muchos proveedores ya cerraron sus pedidos para todo el mes el 15 de marzo. Y es probable que ocurra lo mismo en abril", explica Bibiane Barbaza, responsable de asuntos económicos de Polyvia.