Qué tiene Vox de Trump

No es casualidad que la ultraderecha española fuera la última en pronunciarse sobre el asalto al Capitolio alentado por el presidente de EEUU, Donald Trump. Vox, el satélite ibérico del trumpismo, tuvo que medir muy bien las palabras que su líder, Santiago Abascal, vertió en Twitter sobre el asunto. No podía decir cualquier cosa, porque su manual político bebe directamente del todavía mandatario estadounidense. El jefe de Vox es la veleta que sigue la dirección del inquilino de la Casa Blanca.

Me extraña que a la izquierda progre le parezca tan mal el asalto al Capitolio. Aquí tenemos a un vicepresidente que llamaba a asaltar el Congreso. Aquí tenemos a una Generalidad gobernada por los que asaltaron el parlamento catalán. HILO ⬇️

La realidad es que ya existía esa retórica antes de la irrupción de Vox. La ultraderecha solo ha seguido una vía que abrió una parte del PP y que fue jaleada desde ciertos medios de comunicación. “Esa idea se ha materializado en el imaginario de la derecha, sobre todo tras los intentos del independentismo catalán. Y se ha radicalizado tanto que para muchos electores el PP ya no es un garante suficiente de la integridad territorial de España. Abascal pesca en esa dicotomía de la verdadera España y la antiEspaña y, a través de las redes, se erige en salvador nacional. En cierta medida replicó lo que ya hizo Trumo, porque en el caso de Estados Unidos, el mensaje trumpista fue el mismo. Él recogió el guante de la amenaza a los valores americanos que la administración Bush vio en el enemigo exterior, en el terrorista, el yihadista… y lo volcó en la lógica del enemigo interior. Para Trump, el enemigo interior que quiere destruir la esencia de América en su país es el liberal, el ‘terrorista de las costas’. Y Trump también se erigió en el salvador dispuesto a evitarlo”, analiza el investigador de la Universidad del País Vasco.

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Protesta en Barcelona, en marzo de 2019, contra el racismo, donde se vieron carteles de Trump, Abascal, Le Pen y Bolsonaro.

Lo cierto es que no han sido pocas las veces que Vox ha recurrido a las conspiraciones para mitigar la frustración de sus votantes. La mayoría coinciden en encumbrar al multimillonario George Soros como urdidor de un plan diseñado para matar la esencia de las naciones occidentales. Estos disparates, según los expertos , funcionan porque dan explicaciones sencillas a problemas extremadamente complejos que al cerebro humano le cuesta asimilar.

El primero es el fuerte chovinismo nacional que construyen con el lenguaje. No por casualidad, los asaltantes del Capitolio irrumpieron en la Cámara al grito de “¡USA, USA!”. De la misma manera que ‘España’ y ‘españoles’ son las palabras que más pronuncia Santiago Abascal y que más replican los suyos, megáfono en mano, en las manifestaciones de la ultraderecha.

El tercer ingrediente es un marcado antielitismo. La nueva ola populista se dirige contra el ‘establishment’, es decir, contra empresarios, líderes de opinión, periodistas, medios de comunicación, intelectuales... “Todas las personas que supuestamente no escuchan ‘al nosotros’ y que tendrían intereses muy diferentes de los de ’las personas verdaderas”, explica Wodak. En los discursos de Santiago Abascal el objetivo es “el progre”. Y, en los de Trump, todo aquel que tenga instalada la app de The New York Times y viva en alguna de las costas del país.

El cuarto ingrediente, según Wodak, es el foco en la ley y el orden: “Una agenda para proteger a esta gente verdadera”. ¿Y cómo lo garantizan? A través de la estructura jerárquica del partido: “Esta estructura con frecuencia culmina en un líder carismático que encierra el espíritu de la ‘gente verdadera’ y rechaza al ‘otro’. El líder salvará al verdadero estadounidense o al verdadero austriaco o al verdadero pueblo británico de todos esos peligros. Ellos resolverán los problemas, protegerán a la gente y prometen esperanza”.

No es raro que Santiago Abascal se refiera a su partido como “un instrumento al servicio de España”, que ofrece directamente a los españoles para salvar la nación. “La España viva tiene su genio, tiene su pueblo y tiene a su rey. Y hoy España tiene también a Vox”, lanzó el jefe de la ultraderecha hace poco más de dos años en el primer mitin de Vistalegre antes de las elecciones andaluzas.