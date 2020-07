Los rebrotes políticos

El Ejecutivo sigue apostando por no aplicar el estado de alarma y un nuevo confinamiento general. Ha preparado un plan consensuado con todas las autonomías para estos rebrotes y no se quiere bloquear la economía durante esta temporada de verano. No ha habido palabras duras en público, pero se ha comentado mucho lo que ha pasado con la Generalitat de Cataluña y la zona de Lleida, con momentos que han desconcertado a toda la población que no sabía si las medidas estaban vigentes o no y con jueces tumbando las restricciones más severas. Ahora Torra siente la presión que él ejercía antes, pero desde los ayuntamientos catalanes. Las imágenes de Barcelona este fin de semana ponen de manifiesto una desafortunada gestión desde Palau.

En La Moncloa tienen varios frentes que preocupan. Además de este de corte sanitario, ahora se libra la gran batalla del fondo europeo. Pedro Sánchez ha retomado su agenda internacional, una de las cosas que más aprecia de ser presidente, para intentar cautivar a sus colegas. Paradas en La Haya, París, Estocolmo y Berlín, con el consecuente agotador Consejo Europeo de este fin de semana.