“Es usted, creo, una ministra moderada del Gobierno, según parece. Moderada en sus maneras desde luego no. Moderada en su pensamiento, menos. Aunque yo creo que a usted no le hace falta mucho moderar su pensamiento porque usted está acreditando en sus intervenciones que usted pensar piensa poco”, ha proseguido Sánchez.

“No, no tiene la palabra. No, no tiene la palabra. Siéntese, por favor. Siéntese por favor. Le llamo al orden por primera vez”, ha dicho Gómez de Celis mientras el dirigente de Vox le acusaba a gritos de “sectarismo atroz”.