Sánchez en zig-zag

Me cuenta una fuente de mi mayor confianza – la veo todas las mañanas, de momento- que en una audiencia con el rey de España alguien le preguntó a don Felipe, o simplemente le comentó, que cómo estaba la actualidad política, eso fue unos meses antes de las elecciones, y que S.M. dijo algo así como “si no pasa lo de la vez anterior”…

Pero pasó. Ahora alguno de los presentes sostiene que “Su Majestad lo tenía previsto”, “lo sospechaba”. Claro, La Zarzuela es un buen confesionario. Recordemos: Mariano Rajoy no contó con votos suficientes para ser investido. Se planteó in extremis la idea de que el PSOE le prestara unos votos mediante la fórmula de la abstención. Pero Pedro Sánchez se opuso. No es no, dijo. Insistió en que era imposible de toda imposibilidad, porque el PP era el partido de la corrupción; seguían saliendo, como una maldición bíblica, sentencias en su contra, seguían las imputaciones, las páginas inacabables sobre el inacabable escándalo de la Gürtel. Rajoy simbolizaba el pasado. Rajoy, y Aznar, pero Aznar ya no era presidente del Gobierno.