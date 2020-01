Sánchez prepara el decreto para poner orden al 'mogollón' de ministerios

Se aprovechará la creación de las comisiones delegadas que se aprueban al inicio de cada legislatura para aclarar bajo el ala de cuál de las cuatro vicepresidencias cuelga cada uno de los otros 18 ministerios. “Ya me gustaría a mí saber cómo se organiza esto”, responde entre bromas uno de los actuales ministros, que cree que el tradicional decreto arrojará un poco más de luz: “En serio, a través de las nuevas comisiones delegadas se pondrá orden con sutileza”.

Pedro Sanchez sigue dándole vueltas a la organización del macro Gobierno que ha tenido que montar. Y para que nadie le coma terreno al compañero ni se atribuya lo que no le corresponde y acabe en lío entre ministros, llevará al Consejo del martes el decreto con el que evitar fuegos dentro del Gobierno.

En el ámbito del Gobierno, sin embargo, no todos ven positiva la fórmula. “Cuanto más fracturas competencias, más difícil es la coordinación. Cuantas más comisiones delegadas, peor. Ha habido legislaturas con 10 u 11 comisiones delegadas, que acababan complicando más las cosas”, dice una fuente conocedora del funcionamiento gubernamental. Que los ministros se pasen enredados en reuniones horas y horas es uno de los peligros derivados de abultar tanto el consejo de ministros.

Otro de los problemas que pueden surgir se localiza en la famosa reunión de subsecretarios. En círculos de Moncloa se comenta que los cuatro vicepresidentes podrían ser el filtro de los ministerios en la cita de secretarios y subsecretarios de Estado. En esta una reunión previa al Consejo de Ministros en la que se cierran los asuntos que se aprobarán los martes, irán todos los ministerios, pero antes se habrá consensuado el contenido con el ‘vice’ del que dependas. Algo que nunca había pasado. “Si sucede esto, habrá conflicto porque los ministros no aceptarán que otro que no sea el presidente ‘valore’ los asuntos que van al Consejo de Ministros”, asegura un reciente ex secretario de estado.

La pelea por la comunicación

“Si para diluir a Podemos, te diluyes tú, mal negocio”, apunta un socialista bregado en varios gobiernos. Y es que la sombra de Podemos y su poder de comunicación sobrevuela sobre Pedro Sánchez.

Los manuales que manejan los gobiernos, las grandes corporaciones mundiales, los spin doctor , jefes de gabinete, o coach de famosos y poderosos del planeta—ojo, no es lo mismo— añaden al poder de la información, la publicidad, la identidad corporativa, las relaciones con la comunidad y la comunicación interna. Son las cinco bases de manual que debe controlar un Gobierno si quiere funcionar.