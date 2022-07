Se acabó la 'party': Boris Johnson dimite como primer ministro de Reino Unido

Charles McQuillan via Getty Images

Se terminó la party. Se acaba la música, se encienden las luces... Y Boris Johnson, que se aferraba al cargo como quien agarra la última copa imaginándose que la noche -y la fiesta- no ha llegado a su fin, no ha tenido más remedio que dimitir. “Nadie es indispensable en la vida política”, ha sentenciado ante los medios y ante la emblemática puerta del número 10 de Downing Street. Sus palabras de derrota llegan tras 48 horas agónicas en la que la situación era absolutamente insostenible: 57 cargos de su Gobierno han presentado su dimisión. Y los que no lo habían hecho le habían instado, en privado, a hacerlo.