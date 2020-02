Se hizo viral tras su paso por 'First Dates' y ahora desvela lo que pasó tras las cámaras

First Dates Alicia Muñiz en 'First Dates'.

“Lo ignoro, no me gustan ese tipo de programas y yo encima suelo ligar por internet mandando memes y vídeos de perros. No sé tener interacciones de ligue normales, me dan grima”, ha asegurado en su texto en Píkara.

Desde el programa le preguntaron qué tipo de chicos le gustan y ella respondió que “inteligentes y que no escuchen la música que hago yo”: “Craso error, me ponen un tío que escucha Prodigy y que debe de haberle dado bien a la fiesta porque no le entiendo al pobre. No es que me caiga mal, es que es un puto normi. Espero no haberle jodido mucho la vida, y que le diga a sus colegas que yo estaba loca y que me rechazó o algo I don’t give a fuck”.

“En serio que me hizo gracia y no me molestó para nada la choice del programa, al final sacaron buena historia de nosotros”, ha dicho de su cita, un chico de Málaga llamado Salvador. Aunque, como ella misma ha explicado, pidió expresamente que su cita “fuese extranjero”.

“Me pusieron al mítico fiestas que tiene el cerebro frito ya. Y que conste que mal tío no era, pero antes de entrar en la zona en la que te preguntan tu opinión sobre él y tal y te graban, pues decidió decirme una puta mierda”, ha asegurado. Algo que le hizo entrar ya “encabronada”.

Sobre su paso por First Dates, Muñiz considera que no cree haberse “portado mal en el programa con el chaval” y que “simplemente la llama no se encendió”.