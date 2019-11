Si odias Murcia probablemente seas idiota

Donde otras regiones han abandonado la de Murcia siempre ha llevado su voluntad ciudadana hasta el final. No es un hecho actual, Cartagena defendió la idea federal española con una guerra en 1873 durante casi dos años contra todo el ejército español y varias flotas aliadas. Se comieron las ratas y los gatos, fundieron la plata de las iglesias para acuñar moneda cantonal, no la centralista, y tiñeron la bandera turca con sangre para que fuera toda roja. La épica no nos es desconocida, y Cartagena, odiada por Franco y Serrano Suñer, volvió a ser la última ciudad de la II República española como fue la que despidió a Alfonso XIII camino de exilio.

Si todo esto es así ¿qué ha pasado con Vox? Es sencillo: que mucha gente es de derechas, algo que no asume la izquierda, y cuando lo asume piensa que son tontos o malos. Vamos por partes. Viendo el mapa de votaciones por municipios encontramos que la zona donde el predominio de la ultraderecha ha sido mayor es el campo de Cartagena y los alrededores del Mar Menor. Queremos pensar que es un sinsentido que se vote para solucionar una crisis ecológica de ese tamaño a negacionistas del cambio climático, pero hay otros factores. Esta era una zona predominantemente PP. El descontento de la población con el partido gobernante desde 1996 es palpable, pero sus votantes siguen siendo de derechas. A la hora de cambiar de partido (que no iba a ser PSOE o UP) se descarta Ciudadanos porque son parte del actual gobierno, aunque quisiesen desmarcarse asistiendo a la manifestación de Cartagena el pasado 30 de octubre para pedir soluciones al horror de la laguna, un movimiento poco afortunado. A esto hay que unir que hablamos de una zona rural con un alto índice de cazadores (tema del que solo habla Vox) y un problema migratorio silencioso de primer orden. Los núcleos despoblados de una zona de secano han ido siendo ocupados por magrebíes y latonamericanos en la actual zona de regadío. La integración se ha producido con los latinos pero no con los magrebíes, que paradójicamente son la mano de obra barata que ha levantado aquel vergel. No hay un índice de violencia significativo pero no se ha generado una convivencia real; se convive sin mezclarse y se mira al otro con recelo.

Todo esto es criticable pero no desde eso tan gracioso de la “superioridad moral de la izquierda” porque la izquierda no ha dado una muestra de altura moral en las pasadas elecciones. Desde esta atalaya ficticia se condena a los votantes de Vox por ser racistas, xenófobos, violentos, negacionistas, fanáticos y mil cosas más pero no lo son. Se llama nazi a la gente que toma el café en el bar al con nosotros, a los padres de los compañeros de nuestros hijos en el colegio, al vecino que siempre nos cayó bien. No, no son nazis, son votantes de derecha, en la mayoría de los casos buenas personas, que han comprado un mensaje tremendista cuando su partido los ha decepcionado y a los que se les está comparando con Goebbels. Su partido sí es racista, xenófobo, violento, negacionista y más cosas, Abascal y compañía reúnen esos calificativos pero entre los votantes no todos compran todo el mensaje y votan por distintas razones que van del voto útil a la reacción al abandono de su anterior partido aunque hay un factor determinante que vive en Waterloo. Antes hablaba de las hazañas históricas murcianas pero hay algo por encima del amor a Murcia en los murcianos y es el amor a España o a su idea de España. La región ha ido diluyendo su identidad en la de la nación y lo de Cataluña es un problema crítico aquí. Tal vez muchos no lo entendáis pero es así, y esa situación quien la ha explotado, de forma muy demagógica, ha sido Vox que, gracias a Quim Torra, ha dado a uno de cada cuatro votantes razones de peso que ninguno de los otros ha ofrecido, más o menos lo que Bildu ha prometido en sentido inverso en Euskadi logrando resultados similares, pero es Murcia la que focaliza el odio y la burla. Precioso.