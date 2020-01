Sigamos construyendo, querida Susana

La política pasa por momentos extraños; los extremismos ya han entrado en la casa de todos con el consecuente embrutecimiento del noble oficio de la política. Decía Aristóteles en su Ética Nicomáquea que “el entendimiento es lo principal que hay en nosotros, y de las cosas que se conocen, las más principales son las que el entendimiento considera”, por esto es importante poner en valor figuras que propicien el entendimiento, que se dediquen a construir puentes más que a ser pertinaces en los intentos por derribarlos. Tener querencia por el entendimiento es una forma de ser, es un estilo de trabajo que repercute directamente en la paz social.

No está de más poner en valor hoy la figura de Susana Díaz. Vaya por delante que reconozco que siempre he tenido predilección por las mujeres progresistas que ejercen el poder, soy de esos hombres feministas que cuando han podido votar a una mujer para liderar un proyecto político lo han hecho. El feminismo como valor y como práctica: el empoderamiento feminista y femenino como forma de entender la sociedad y los liderazgos. Así lo entiendo yo. Los grandes partidos españoles se han resistido a los liderazgos femeninos sistemáticamente, por eso creo que no está de más poner en valor la biografía política de aquellas mujeres que han ejercido el poder y no han pedido perdón por ejercerlo.

Conozco a Susana Díaz; no soy objetivo ni pretendo serlo. La he visto preocuparse por sus vecinos, pero preocuparse de verdad, sin cámaras ni notas de prensa. La he visto defender y aplicar el implante bicoclear o afianzar la diversidad sexual y la educación en valores en la Junta de Andalucía. Y la he visto, de cerca, ejercer el poder con responsabilidad, con diligencia, con entusiasmo y, sobre todo, con un enorme y hondo sentido de la justicia social. Nadie es perfecto, y espero que nadie pretenda serlo, pero yo estaba más tranquilo cuando Susana Díaz era la presidenta de la Junta de Andalucía.