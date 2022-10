¿Sirven de algo las resoluciones de la ONU?

Primero, a definir

Una resolución es una declaración formal adoptada por un organismo de la ONU. La mayoría de las adoptadas no implican obligaciones legales obligatorias. Las de la Asamblea General, que es el principal órgano deliberativo de Naciones Unidas, no son una fuente formal de derecho, no son ley por decirlo claramente, no vinculan, aunque atesoran la fuerza y ​​la autoridad de refleja la opinión o la “voluntad general” de los Estados miembros sobre un tema específico. No tienen un impacto jurídico directo pero, aunque no pueda incluir ningún mecanismo de ejecución, de actos, no significa que no implique obligaciones sobre los actores a los que concierne.