Tengo 37 años y no los cambiaría por nada

Cuando era adolescente, sufrí un acné terrible y pasé dos o tres años con Roaccutane, un medicamento muy fuerte que me dejaba la piel muy reseca, un estado de ánimo bajo y un cuero cabelludo escamoso. Me pasé esos años maquillándome meticulosamente por las mañanas antes de ir a clase y yendo al baño con frecuencia para asegurarme de que mi corrector no se me hubiera apelmazado y que mi cara no tuviera la piel rugosa como un bizcocho. Esa obsesión y vulnerabilidad no mejoró siendo veinteañera. En cambio, cuando crucé la barrera de los 30, me di cuenta de que llevaba 10 años sin que me hubiera salido ningún grano que no desapareciera por sí solo en un par de días. La gente incluso interrumpía nuestras conversaciones para decirme que tenía una piel muy bonita.