Todo lo que los padres (y alumnos) deben saber sobre el cierre de escuelas

“Ese es el tema”, lanza la responsable de una guardería de Madrid al descolgar el teléfono y oír esta pregunta. “Estamos en un limbo”, señala con tono de desesperación. “Nuestra intención no es devolver el dinero, pero entiendo que la de los padres tampoco sea pagar por un servicio que no se les va a ofrecer”, explica. Además, de momento son 15 días, “pero no sabemos por cuánto tiempo se va a extender esto”, admite.

Si desde el punto de vista sanitario la crisis se está gestionando de forma adecuada y “con mucho consenso” -sostiene Cedrún-, ahora que “se manifiestan las consecuencias laborales”, hace falta la gestión sea igual de proporcionada. “Que no sirva para hundir empresas”, dice. Y, sobre todo, “que no sean los trabajadores los que paguen esta crisis, como siempre ha ocurrido”.

En su opinión, al mismo tiempo que se anunciaron los cierres de centros, se deberían haber presentado otras medidas paralelas de apoyo, especialmente “ayudas a los padres, económicas y laborales”. Ella entiende que ahora les toca a estos “pagar a alguien para que cuide a los niños”, además de afrontar “los gastos de pañales y comidas” que normalmente cubre la guardería. Algunos padres de su escuela ya han preguntado qué va a pasar con las tasas, y la directora no ha sabido qué responderles. “Si quieren dejar de pagar, supongo que también están en su derecho. Estamos desprotegidos”, dice.

¿Es factible que se implante el teletrabajo?

No mucho. “Las empresas en España no están preparadas para el teletrabajo, a no ser que lo hagan de forma habitual”, opina Jaime Cedrún. Con él coincide Eva Rimbau, profesora de Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). “España es uno de los países europeos con menor tasa de teletrabajo tanto ocasional como habitual”, afirma Rimbau. “Y es muy difícil que las empresas que no tienen prácticas de teletrabajo puedan implantarlo de urgencia”, añade la experta, ya que “requiere políticas, tecnología y una calidad directiva que no se improvisan”.

El teletrabajo de “emergencia” que se recomienda ahora a las empresas con sedes en Madrid y en Álava será “costoso y probablemente no dé los resultados esperados”, augura Rimbau. “Lo que sería deseable es que, antes de que la situación sanitaria lleve a una llamada general a teletrabajar, se comience a planificar ya en todas las empresas para implantarlo con éxito”, advierte.