Todos contra Illa

La coartada de los que no son partidarios de la votación queda en evidencia cuando este mismo domingo Portugal ha celebrado sus presidenciales. Ítem más, desde que convivimos con el Covid más de un centenar de procesos electorales se han completado en el mundo, entre otros, el de EEUU, que ha permitido el desalojo de Donald Trump de la Casa Blanca. En este análisis comparado dentro de nuestro contexto internacional, es cuando se ve más irresponsable, por no decir populista y demagógico, plantear el supuesto dilema entre votos y salud, como ha hecho el Govern catalán, para atrasar los comicios de acuerdo con otros partidos.

La ciudadanía no se merece una argumentación tan pobre ni tanto maniqueísmo para justificar este afán de parte. ¿Se puede defender la conveniencia de aplazar la cita electoral? Por supuesto, pero hágase con una reflexión más rigurosa, elaborada y racional que no sea apelando a mensajes que exudan un sentimentalismo impostado. Es de suponer que todos los partidos que se presentan defienden el bienestar y la salud de sus conciudadanos. O usando ese argumento a la inversa, ¿los que no quieren que se suspendan los comicios de febrero es que les da igual que aumenten contagios y sufra la gente? Planteado así suena demasiado ruin y, honestamente, no creo que sea lo que piensan realmente los que propugnan postergar las elecciones. Su reivindicación tiene más que ver con su interés particular. Interés que puede ser legítimo, pero queda por conocer si es legal. Y al margen de la legalidad, no se puede transitar en democracia.

Según el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez-Royo, “en el ordenamiento español no se contempla ningún supuesto en que se pueda cambiar la fecha de celebración de las elecciones fijada en el decreto de disolución/convocatoria. Ni por parte del presidente del Gobierno de la Nación o de la Comunidad Autónoma, ni por parte del Poder Judicial”. Y llega a calificar de “disparate monumental” y “despropósito” el intento del Gobierno catalán de posponer los comicios hasta el 30 de mayo. Es ésta una opinión extendida y que coincide con lo expresado por el TSJC en su auto con las medidas cautelares. A cualquier persona le parecerá extraño que se pueda ir a trabajar, a tomar café a un bar o que nuestros niños y niñas acudan a la escuela y, sin embargo, no se pueda ejercer un derecho tan fundamental como es el del sufragio para elegir a nuestros representantes. No todo vale con tal de conseguir ventaja política o quitársela al adversario. No juguemos, por tanto, con un bien tan sensible como es la democracia.