Toni Cantó responde así de sorprendente a Willy Toledo, quien dijo que antes "no era tan facha"

“Entre Willy y yo sigue habiendo cariño. Y que me llamen facha me encanta. Además tiene razón, yo antes no era tan facha. Esa palabra de tanto usarla se ha vaciado de contenido”, ha asegurado Cantó en una entrevista en Las Provincias en el que le han preguntado por las declaraciones de su excompañero en 7 Vidas.