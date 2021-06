Tremendo encontronazo entre Mamen Mendizábal y Esperanza Aguirre: "¡No me grite!"

Nuevo capítulo de tensión entre la presentadora de Más Vale Tarde, Mamen Mendizábal, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Esta vez se ha producido por una entrevista a raíz de la citación del juez a María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, como investigados por el espionaje a Bárcenas.

La expolítica del PP se ha molestado cuando la periodista se ha referido a López del Hierro como “imputado”. “La presunción de inocencia existe para los del PP. Por favor, utilice bien el lenguaje”, le ha advertido Aguirre.

Mendizábal se ha defendido diciéndole que puede utilizar la palabra imputado o investigado de manera correcta. “Si quiere llamo al Supremo y tenemos esta discusión”, ha apostillado.

“No, perdone, no. El código penal y la Ley de Enjuiciamiento criminal se cambiaron. Es de las pocas veces que Mariano Rajoy me hizo caso y no se puede decir imputar cuando se está investigando. Lo cambió”, le ha contestado Aguirre elevando el tono de voz.

Rápidamente, Mendizábal le ha pedido que rebaje el tono: “¡No me grite! No me empiece gritando tan pronto, señora Aguirre”.