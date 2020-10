Un exdirectivo de la OMS, sin piedad contra esta frase de Díaz Ayuso: "Es profundamente ignorante"

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Isabel Díaz Ayuso

El epidemiólogo Daniel López Acuña, exdirector de Asistencia Sanitaria en Crisis de la OMS, ha concedido una entrevista a Mamen Mendizábal en Más Vale Tarde para hablar de la situación de la pandemia en España.

La periodista ha querido que el experto escuche unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que afirma que no es partidaria del cierre de Madrid y explica por qué.

“No estoy conforme con cerrar Madrid y, de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles. Esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente, pero solo por los días imprescindibles y hacer lo mismo en el siguiente”, afirmó Ayuso este jueves.

Una medida que ha dejado “perplejo” al experto y que ha definido como “profundamente ignorante e irresponsable”: “Me ha dejado perplejo esta declaración de la presidenta Díaz Ayuso y me parece que además es profundamente ignorante e irresponsable lo que se está haciendo”.

Acuña ha asegurado que “desde un punto de vista epidemiológico no tiene ningún sentido el decir que se va a confinar perimetralmente por unos días, volver después a desconfinar, volver a confinar en otros días de puente”.

“Eso elimina el propósito epidemiológico y la lógica de aplicar un confinamiento perimetral. Francamente, considero que la señora Díaz Ayuso necesita informarse mejor y necesita entender cuál es la dinámica de transmisión de un virus como este”, ha sentenciado.