Una mujer joven y decapitada ilustra las fiestas de Burgos

Pongámonos en situación. España. 2019. Sociedad conmocionada por la reciente violación en manada de una joven en las fiestas de una región y las violaciones y abusos sexuales a mujeres en fiestas sucesivas. Sociedad movilizada a través de cientos de campañas para concienciar de que las mujeres no son objetos sexuales. Sociedad luchando diariamente para que publicidad y medios de comunicación no representen a las mujeres de manera sexista. Cartel de las fiestas de Burgos: cuerpo sin cabeza de una adolescente subida en un columpio con imágenes de hombres riendo, castañuelas y fuegos artificiales sobre su piel. El recorrido visual pasa por su pecho, su cintura, su culo y sus piernas. No sabemos nada de ella, si está alegre, triste, sufre o llora. No siente ni padece porque no tiene rostro. Sólo es un cuerpo para ser… en el mejor de los casos, mirado.

El cartel en cuestión ha sido el seleccionado por un jurado en el concurso de carteles de fiestas que Burgos celebra cada año. Entre el jurado se encuentran concejales, artistas y profesionales de medios de comunicación que han considerado que esta era la mejor opción para representar sus fiestas. Según palabras del concejal responsable del área de festejos, que da explicaciones en este vídeo, “el columpio significa la diversión y el cuerpo de una mujer es darle un contenido un poco femenino a las fiestas de Burgos”. No sólo no se dan cuenta de lo grave de la ilustración sino que piensan genuinamente que están haciendo un favor a la igualdad, porque usar el cuerpo de una mujer en la forma que sea parece ser que ya es un gesto de integración social. Aunque refuerce un estereotipo manido. Aunque ese cuerpo no tenga cabeza y por lo tanto dimensión de persona. Aunque tenga una lectura que no puede desligarse de un contexto social.