Estas palabras de Jordi Cruz llegan al Secretario General de CCOO, que responde así de claro

Jordi Cruz en 'MasterChef'. TVE

La actriz vallisoletana fue una de las semifinalistas del concurso del ente público y su actitud apática llamó la atención de los espectadores. Al día siguiente del programa, Conde compartió unas reflexiones en Instagram que han dado mucho que hablar.

“Un día nos dijeron ‘esto es un show, no un programa de cocina’. Ha habido amor, ha habido Guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar”, dijo la presentadora.

“Lo he dicho muchas veces, soy sensible y vulnerable y mi salvavidas es el sentido del humor. Nos dicen que cocinemos, que peleemos, que hagamos un show divertido, como los que nos ha ofrecido mi querido Xavier. Cada uno vive las experiencias a su manera, no todos somos iguales, a mí me gusta tratar a todos mis compañeros con respeto pase lo que pase, ayudar cuando he podido y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto”, comentó Conde.

Ahora, en Twitter se está hablando mucho de un fragmento en el que Jordi Cruz se dirige a Patricia Conde en unos términos que no han pasado desapercibido para Unai Sordo.

“Patricia, en esta prueba has hecho historia. En diez años de programa, primera vez que vemos a una finalista que no quería luchar por la chaquetilla. Has sido una absoluta decepción”, le llegó a decir Jordi Cruz ante la atenta mirada de Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez.

Sobre esto ha dicho el secretario General de CCOO: “Los programas más ideológicos y políticos de la actualidad son los de entretenimiento. Las tertulias más políticas de la actualidad son las no-políticas. Contribuyen a fijar el marco mental de quienes no creen estar consumiendo ideología. Aquí un ejemplo”.