Unas nuevas elecciones para una economía debilitada

tostphoto via Getty Images Spain uncertain future and economy, 3d rendering background

La desafección política entre la ciudadanía y la clase política crece por momentos. Y la razón de esto no es más que la ingobernabilidad de un país que carece de una clase política capaz de articular una mayoría y echar a andar en la carrera de la gobernabilidad. Un factor a tener muy en cuenta si sabemos lo que supone esto para los españoles, pues más allá del gasto del que hablaba Ortega Smith, o el valor del que hablaba Grande Marlaska, los nuevos comicios suponen, de nuevo, el bloqueo a todas esas reformas y reajustes que precisa el país y que, hasta ahora, por motivos de gobernabilidad, no se han aplicado.

La situación que atraviesa el país tras la finalización de la época estival nos vuelve a situar en el mismo atolladero que antes de las vacaciones. España vuelve a verse sumida en unos nuevos comicios que postergan, nuevamente, la gobernabilidad del país y la capacidad de poder liderar las reformas y los ajustes que exige la ciudadanía española. Como decía, la economía española, ante la desaceleración que presenta la economía global en su conjunto, sigue yendo a la deriva y, para más inri, no podemos hacer nada, más allá de votar, para revertir la situación en el país. Las políticas económicas siguen sin llegar y las propuestas de los partidos políticos candidatos a gobernar no convencen a los organismos centrales.

Como dijo el Fondo Monetario Internacional, en el informe que mencionábamos, voy a concluir resaltando que el papel de los políticos en el escenario actual, de acuerdo con el organismo multilateral, juega un papel determinante en el futuro de la economía. Recordemos que no tenemos Gobierno y que llevamos prácticamente desde 2014 sin afrontar ninguna reforma acorde al escenario económico vigente, que trate de plantar cara a las vulnerabilidades y fallas estructurales que posee nuestra economía. Debemos estar locos por ir a elecciones, pero aunque muchos no lo vean, el coste de las mismas no va a quedar únicamente, y como decía al principio, en los 180 millones de euros que decía Ortega Smith, sino que el coste real de la ingobernabilidad está en todas aquellas reformas que no podemos aplicar y que, de no hacerlo, podrían derivar en una dura recesión económica futura.

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs