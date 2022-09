Varios expertos dejan en evidencia a Feijóo tras las palabras que asombran a medio Twitter

“Si un país como España no cuida el vino, si un país como España no distingue el vino como alimento de otros alcoholes destilados, es que no tiene la sensibilidad para acreditar las capacidades alimentarias del vino”, aseguró el dirigente ‘popular’ durante una visita a unos viñedos de la D.O. Ribera del Duero en la localidad burgalesa de Roa de Duero.