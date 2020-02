Vox y el deterioro de las libertades públicas

Las primeras palabras de este artículo surgieron hace casi dos años, un tiempo que puede parecer excesivo, no lo es. Combatir los mensajes que atentan la convivencia cívica y los derechos fundamentales no es un debate de trazo grueso, sí debe serlo calmado e integrador. Aquí no vale hablar con las palabras del asno. La ultraderecha es un movimiento de contexto mundial, europeo, nacional. Hablamos de Vox . Hablamos del compromiso de los medios de comunicación. Centraremos parte del análisis respecto a cuál debe ser el comportamiento del principal medio público de comunicación de España, RTVE .

El Secretario General de Vox, Javier Ortega Smith, ha difamado a las Trece Rosas en Los Desayunos de TVE. En la misma cadena ha difamado a los inmigrantes Rocío Monasterio. También en TVE ha difamado Santiago Abascal al colectivo de mujeres maltratadas. Los tres y de manera reiterada han difamado a las personas integradas en los colectivos LGTBI. No estamos ante ofensas mitineras o feromonacionalistas. Estamos ante repugnantes difamaciones que, a través de TVE, han llegado a millones y millones de espectadores. La Corporación pública parece aquí priorizar el ejercicio de la libertad de expresión frente a valores de convivencia que, al menos, tienen la misma relevancia que la libertad citada.

No ver, no oír, no decir. La escultura de los tres monos sabios, de Hidari Jindoro, no debe ser un refugio para la imprudencia. No debe serlo porque ahí avanza el deterioro de las sociedades. Así lo considera el derecho, así lo entiende la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Por todas, la sentencia de julio 2009 del TEDH dice: “Los discursos políticos que incitan al odio basado en prejuicios religiosos, étnicos o culturales, representan un peligro para la paz social y la estabilidad política de los Estados democráticos”. Más recientemente la Fiscalía General del Estado en la circular 7/2019 de 14 de mayo, y sobre la referencia del artículo 510 del Código Penal, traslada a todos los fiscales de España que el discurso del odio no está amparado por la libertad de expresión y ésta no se puede colocar en un plano de superioridad cuando se trata (la libertad de expresión) de una conducta orientada hacia la discriminación sectaria frente a un determinado grupo de la sociedad.