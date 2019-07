¿Y qué pasa ahora con la investidura?

Además de las palabras y las presiones de estos días, la realidad es que el PSOE solo tiene asegurados su propios votos (123 escaños) y el del diputado del PRC. Los números no salen para el próximo lunes. La primera votación -que será el martes 24- requiere mayoría absoluta del Congreso (al menos 176 señorías de las 350). De no lograrlo, se requiere de mayoría simple (más ‘síes’ que ‘noes’).

Sánchez ha dejado caer que solo está la oportunidad de julio. Ha recordado que si hay una investidura fallida, decae directamente su candidatura. Entonces se tendría que abrir otra ronda de consultas por parte del rey para ver si algún aspirante tiene los votos suficientes y que en su caso ya se habría visto que no se le apoyó en el Congreso. No ha negado que no fuera a presentarse otra vez, pero ha presionado al máximo para que sea en julio.

La presión para Unidas Podemos llega también desde el sector crítico que se marchó del partido y que está liderado por Íñigo Errejón. En una entrevista en El Mundo ha dicho que hay espacio para que fuerzas progresistas “no sectarias” saquen buenos resultados en unas elecciones. “En política he aprendido a no descartar casi nada. Pero no estamos en eso sino en construir Más Madrid. Que eso luego sirva de inspiración para otros lugares nos alegraría, pero los tiempos de la política y los de la actualidad no son los mismos”, afirma. Esto puede preocupar a Pablo Iglesias al entender que no llegar a un acuerdo podría perjudicarle en una nueva cita con las urnas y ante la posibilidad de tener un rival más que directo en su espectro, como sucedió en las autonómicas y municipales.

A día de hoy: las cuentas no le dan a Sánchez. Se avecina una semana de estrés político.