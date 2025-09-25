Abbas condena los ataques de Hamás y pide a la comunidad internacional que ponga fin al "genocidio": "Es el momento de que el mundo haga lo correcto"

A través de una pantalla -debido a que Donald Trump le rechazó el visado- el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha comparecido ante la comunidad internacional en la tercera jornada de la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York.

Con Israel y Palestina como cuestión central de la cumbre, Abbas ha condenado nuevamente los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 "porque estos actos no representan al pueblo palestino ni su lucha justa por la libertad y la independencia". En este sentido, ha asegurado que la organización terrorista no tendrá ningún papel en la nueva institucionalización y formación del "nuevo Estado moderno" de Palestina.

Asimismo ha implorado a la comunidad internacional que pongan "fin urgentemente al genocidio de Israel contra Palestina", y ha denunciado que más de dos millones de personas se encuentran "al borde de la inanición". Como en otras ocasiones, Abbas ha recordado el elevado número de heridos, que "supera ya los 200.000", siendo la mayor parte de ellos, "niños, mujeres y personas mayores", ha manifestado.

Al mismo tiempo ha pedido a la comunidad internacional que "es el momento de que el mundo haga lo correcto" y ha denunciado que lo que está ocurriendo en la Franja "será recordado como uno de los capítulos mas trágicos del siglo XXI" y que "quedará grabado en la conciencia común y en la historia". Abbas ha vuelto a insistir en que la política de "exterminio" israelí ha acabado ya con "más del 80% de los colegios, infraestructuras, mezquitas e infraestructuras de la Franja" y ha denunciado nuevamente que Israel está cometiendo "crímenes de lesa humanidad que contravienen el derecho internacional".

"Hamás tendrá que entregar las armas a las autoridades palestinas" Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Palestina

Por todo ello, Abbas ha vuelto a señalar que Israel continúa llevando a cabo una política de "asentamientos ilícitos y pretende llevarlos a cabo bajo el nombre de 'Gran Israel', como aseguró su ministro. Este es un plan que nosotros lamentamos y repudiamos". Así, ha exigido una "intervención contundente para determinar que se hará ante estos planes expansionistas", que se están llevando a cabo mediante "matanzas de civiles a plena luz del día, mientras los colones queman los terrenos y arrancan los árboles".

Tras denunciar la masacre, y con vistas a un futuro de reconstrucción de la Franja de Gaza bajo el control de un "estado moderno de Palestina -concepto que ha repetido hasta en tres ocasiones-, Abbas ha reclamado que le corresponde al pueblo palestino decidir "sobre su territorio", asegurando que están "dispuestos a asumir la plena disponibilidad de su gobernanza, en la que Hamás no tendrá ningún papel. Tendrán que entregar las armas a las autoridades palestinas", ha asegurado.

Por otro lado, Abbas también se ha referido a los ataques de Israel sobre Catar, uno de los principales mediadores del conflicto. "La intención del gobierno de Israel pasa por ampliar el territorio hacia Estados Árabes y no nos podemos olvidar el ataque contra el país hermano, Catar, que condenamos porque es una violación flagrante del derecho internacional".

"Palestina nos pertenece, resurgiremos de debajo de los escombros y nuestra bandera ondeará libre de la ocupación" Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Palestina

El líder de la Autoridad Palestina ha señalado que, "pese a lo sufrido por nuestro pueblo, estamos dispuestos a trabajar con Trump, Arabia Saudí, Francia, la ONU y todos los socios para trabajar en el plan de paz, que fue aprobado el 22 de septiembre, de forma que nos encaminemos hacia una paz justa y la cooperación regional", ha señalado.

"Hoy, queremos enviar un mensaje claro: no se podrá lograr la paz si no se hace justicia, y no se puede hacer justicia si Palestina no es libre. Queremos vivir en libertad, seguridad y con paz. En un estado soberano e independiente con capital en Jerusalén, en paz con nuestros vecinos", afirmó ante la Asamblea de la ONU.

Finalmente mandó un mensaje para su población, a la que alentó y animó a seguir buscando justicia y no desfallecer en el intento. A nuestros hijos e hijas, no importan cuanto sangren nuestras heridas ni cuanto dure el sufrimiento. No van a quebrantar nuestra voluntad de vivir y sobrevivir, y la libertad va a resurgir, nuestra bandera ondeará en lo alto y libre de la ocupación. Palestina nos pertenece y Jerusalén es la joya de nuestros corazones y nuestra capital eterna. No vamos a irnos de nuestra tierra, resurgiremos de debajo de los escombros".