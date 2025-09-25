Netanyahu calienta antes del discurso en la ONU con la promesa de que nunca habrá Estado palestino

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su esposa, Sara, antes de partir a la 80º Asamblea General de la ONU, en el aeropuerto Ben Gurión (Israel).

El guion no ha variado ni un ápice. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha despegado este jueves del aeropuerto Ben Gurión con rumbo a Nueva York, donde pronunciará su discurso en el marco de la 80º Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pero lo hará en un histórico contexto en el que buena parte de la comunidad internacional condena la campaña militar sobre la Franja de Gaza -"genocidio" según una agencia independiente de la ONU- y donde se celebra una simbólica puesta de largo del reconocimiento del Estado palestino por parte de países como Canadá, Reino Unido, Portugal o Francia.

A pie del avión que le llevaría a EEUU y acompañado de la primera dama israelí y su esposa, Sara, el mandatario ha realizado una declaración en la que ha insistido en que nunca habrá un Estado palestino. Netanyahu ha asegurado que lo que va a hacer es defender lo que ha descrito como "nuestra verdad". Se ha referido a que "diré nuestra verdad" y esta es "la de los ciudadanos de Israel, la de los soldados de las IDF [Fuerzas de Defensa de Israel], la de nuestro Estado".

Y también ha tenido palabras para todos los gestos y pasos diplomáticos que están dando los países en la causa de la creación de un Estado palestino viable y en coexistencia pacífica con Israel, con conexión entre Gaza y Cisjordania, sin Hamás y con la Autoridad Nacional Palestina encargada de conducir a unas primeras elecciones generales. Netanyahu se ha dirigido a estos países, entre los que se incluye España: "Condenaré a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel".

Netanyahu adelanta que expondrá sus objetivos a Trump: "Círculo de paz"

El mandatario israelí no se ha quedado ahí y ha dejado entrever que su presencia en Nueva York va más allá de lo que engloba a la ONU. También se pasará por Washington, puesto que allí se verá con el que conforma su mayor aliado internacional, Donald Trump. Netanyahu ha adelantado que volverá a exponerle que debe completar los "objetivos".

Entre estos se encuentran: "Devolver a todos nuestros rehenes, derrotar a Hamás y expandir el círculo de paz que se ha creado para nosotros tras nuestra histórica victoria en la Operación Rising Lion [el enfrentamiento contra Irán que se saldó con otra acción estadounidense contra instalaciones nucleares, la Operación Midnight Hammer]".

