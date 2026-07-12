Al menos 27 muertos y 18 heridos en el incendio de un bar de Bangkok

Al menos 27 personas han muerto y otras 18 han resultado heridas en el incendio de un bar registrado durante la madrugada del lunes en Bangkok, según han informado las autoridades tailandesas.

El fuego se declaró poco antes de la medianoche en una cervecería situada en Na Padprao, al norte de la capital de Tailandia. Los bomberos lograron controlar las llamas alrededor de las 00:26, de acuerdo con la información difundida por el canal público Thai PBS.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, se desplazó posteriormente hasta el lugar de la tragedia para supervisar las labores de emergencia. Allí confirmó el balance provisional de 27 víctimas mortales y explicó que varios de los heridos habían sido trasladados a distintos centros hospitalarios.

Ocho heridos se encuentran graves

El gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, precisó que el incendio dejó además 18 personas heridas, ocho de ellas en estado grave.

Los servicios de emergencia continúan recabando información para identificar a las víctimas, mientras los equipos de investigación inspeccionan el interior del establecimiento para tratar de determinar cómo se originó el fuego y por qué provocó un número tan elevado de fallecidos.

Una de las principales líneas de investigación se centra en las condiciones de evacuación del local.

Según un primer análisis citado por las autoridades, la ruta de salida podría haber estado parcialmente obstaculizada por mesas y otros elementos decorativos, una circunstancia que habría dificultado la huida de las personas que se encontraban en el interior cuando comenzaron las llamas.

Investigación sobre las condiciones del local

Los investigadores están revisando tanto la estructura del edificio como la disposición de las salidas y los sistemas de seguridad disponibles en el establecimiento.

Por el momento, no se ha informado oficialmente de la causa del incendio ni del número de personas que se encontraban dentro del bar cuando se declaró el fuego.

La tragedia vuelve a poner el foco sobre la seguridad de los locales nocturnos en Tailandia. En agosto de 2022, el incendio de una discoteca del país dejó al menos 15 muertos y 37 heridos.

En aquel caso, el propietario del establecimiento fue acusado de negligencia y de operar el local sin la correspondiente licencia.