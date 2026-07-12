"Aviones medio vacíos y pasajeros atascados en los controles de seguridad": el sector de la aviación insta a Europa a suspender el nuevo sistema de control fronterizo

Las asociaciones Airlines for Europe, IATA y ACI Europe aseguran que el EES está teniendo “graves consecuencias operativas”.

El verano arranca con una nueva fuente de tensión en los aeropuertos europeos. El sistema EES, diseñado para automatizar los controles fronterizos y registrar los datos biométricos de los viajeros extracomunitarios, está generando críticas crecientes entre las compañías aéreas y los gestores aeroportuarios.

En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, las principales asociaciones del sector alertan de que las colas en algunos controles alcanzan incluso varias horas.

Además, las asociaciones temen que la situación se agrave con el aumento previsto del tráfico de pasajeros durante julio y agosto. Por ello, reclaman una suspensión temporal del sistema y el regreso a los sellos tradicionales en el pasaporte cuando la demanda supere la capacidad operativa de los controles fronterizos.

Colas de horas y pasajeros en tierra

Las asociaciones Airlines for Europe, IATA y ACI Europe aseguran que el EES está teniendo “graves consecuencias operativas”. Según denuncian, algunos viajeros han perdido conexiones mientras esperaban para completar el trámite biométrico.

Ante este panorama, denuncian que la situación ha llegado ya a extremos insólitos: "Aviones medio vacíos en el momento del cierre de las puertas de embarque, mientras los pasajeros siguen haciendo cola en los controles fronterizos".

Y aparte del perjuicio inmediato para los viajeros, el sector también teme un impacto a largo plazo sobre la imagen del continente. El riesgo de retrasos excesivos podría llevar a algunos turistas internacionales a replantearse sus viajes a Europa, con consecuencias para el turismo y la conectividad aérea.

Bruselas se abre al diálogo, pero no prevé dar marcha atrás

Por su parte, la Comisión Europea sostiene que los problemas son limitados y que, en gran medida, se concentran en aquellos aeropuertos que no disponen aún de suficiente personal o infraestructura para aplicar el sistema con normalidad.

Aun así, Bruselas ha mostrado su disposición a intensificar la cooperación con los Estados miembros y con el sector de la aviación de cara a los meses de verano, llegando a confirmar que habrá nuevas reuniones en los próximos días.

Por ahora, sin embargo, la Comisión no contempla flexibilizar el EES. El pulso entre las instituciones europeas y la industria aérea queda de momento abierto justo cuando millones de viajeros se preparan para despegar rumbo a sus vacaciones.