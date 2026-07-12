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"Aviones medio vacíos y pasajeros atascados en los controles de seguridad": el sector de la aviación insta a Europa a suspender el nuevo sistema de control fronterizo
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"Aviones medio vacíos y pasajeros atascados en los controles de seguridad": el sector de la aviación insta a Europa a suspender el nuevo sistema de control fronterizo

Una nueva iniciativa que trae más problemas que soluciones.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Las asociaciones Airlines for Europe, IATA y ACI Europe aseguran que el EES está teniendo “graves consecuencias operativas”.NurPhoto via Getty Images

El verano arranca con una nueva fuente de tensión en los aeropuertos europeos. El sistema EES, diseñado para automatizar los controles fronterizos y registrar los datos biométricos de los viajeros extracomunitarios, está generando críticas crecientes entre las compañías aéreas y los gestores aeroportuarios.

En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, las principales asociaciones del sector alertan de que las colas en algunos controles alcanzan incluso varias horas.

Además, las asociaciones temen que la situación se agrave con el aumento previsto del tráfico de pasajeros durante julio y agosto. Por ello, reclaman una suspensión temporal del sistema y el regreso a los sellos tradicionales en el pasaporte cuando la demanda supere la capacidad operativa de los controles fronterizos.

Colas de horas y pasajeros en tierra

Las asociaciones Airlines for Europe, IATA y ACI Europe aseguran que el EES está teniendo “graves consecuencias operativas”. Según denuncian, algunos viajeros han perdido conexiones mientras esperaban para completar el trámite biométrico.

Ante este panorama, denuncian que la situación ha llegado ya a extremos insólitos: "Aviones medio vacíos en el momento del cierre de las puertas de embarque, mientras los pasajeros siguen haciendo cola en los controles fronterizos".

Y aparte del perjuicio inmediato para los viajeros, el sector también teme un impacto a largo plazo sobre la imagen del continente. El riesgo de retrasos excesivos podría llevar a algunos turistas internacionales a replantearse sus viajes a Europa, con consecuencias para el turismo y la conectividad aérea.

Bruselas se abre al diálogo, pero no prevé dar marcha atrás

Por su parte, la Comisión Europea sostiene que los problemas son limitados y que, en gran medida, se concentran en aquellos aeropuertos que no disponen aún de suficiente personal o infraestructura para aplicar el sistema con normalidad.

Aun así, Bruselas ha mostrado su disposición a intensificar la cooperación con los Estados miembros y con el sector de la aviación de cara a los meses de verano, llegando a confirmar que habrá nuevas reuniones en los próximos días.

Por ahora, sin embargo, la Comisión no contempla flexibilizar el EES. El pulso entre las instituciones europeas y la industria aérea queda de momento abierto justo cuando millones de viajeros se preparan para despegar rumbo a sus vacaciones.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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