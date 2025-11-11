Al Sharaa, del "se busca" por yihadista a invitado de Trump y socio en la lucha contra el ISIS

Menos de un año después de su meteórico ascenso al poder, el presidente de Siria, Ahmed Al Sharaa, culmina su transformación de yihadista a estadista internacional con una visita histórica a la Casa Blanca, que revela tanto sobre el joven líder como sobre su esfuerzo por lograr la reinvención diplomática de su país. Esta pasada noche, el sirio se ha convertido en el primer mandatario de su país en ser recibido por un presidente de Estados Unidos, Donald Trump en este caso, pero además del gesto, en encuentro ha dado frutos: Damasco se va a sumar a la Coalición Global para Derrotar al Estado Islámico. Quién te ha visto y quién te ve.

Al Sharaa es un excombatiente rebelde que fue detenido por fuerzas estadounidenses en Irak en 2005 por sus vínculos con Al Qaeda y a quien Washington presenta ahora como "un líder fuerte". Ya el pasado septiembre, pisando EEUU, hizo volar (figuradamente) muchas cabezas al participar en la Cumbre de la Concordia en Nueva York, en la que conversó con el exdirector de la CIA, David Petraeus. El hombre que lo mandó arrestar. Ahora era su interlocutor. Lo mismo que Trump, líder del Gobierno que lo persiguió, ahora le tiende la mano de aliado. Ya la recompensa de diez millones de dólares es pasado.

Al Sharaa, que lideró una coalición rebelde de islamistas que derrocó a Bashar al Asad en diciembre pasado tras décadas en el poder, es el primer líder de Siria en visitar la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946. "Me cae bien", dijo Trump tras el encuentro, que se llevó a cabo lejos de las cámaras. Agregó que quiere que Siria se convierta en un país "muy exitoso" tras 14 años de guerra civil y que Al Sharaa "puede lograrlo, realmente lo creo".

"Es un líder muy fuerte", afirmó. "La gente decía que había tenido un pasado difícil, todos hemos tenido pasados difíciles (...) Y pienso sinceramente que sin un pasado difícil no tiene Siria ninguna oportunidad", señaló Trump. El republicano ya había expresado su simpatía por el presidente interino sirio durante su primer encuentro en mayo en el Golfo Pérsico, que fue el primer gran espaldarazo público del exmiliciano.

Ahora, con motivo de esta visita histórica, el Departamento de Estado anunció una nueva pausa en las sanciones estadounidenses, mientras se espera que el Congreso eventualmente las levante de manera definitiva. La comunidad internacional está en fase de levantar todos esos castigos, tras más de 50 años de dictadura, pese a que el proceso de relevo democrático no se ha completado. Se han llevado a cabo las primeras elecciones legislativas, pero no hay aún constitución y el equilibrio de mando entre las distintas facciones y confesiones es delicado.

El pasado día 6, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó levantar las sanciones que pesaban sobre el presidente sirio en particular días antes de su visita prevista a la Casa Blanca. Todos los miembros del Consejo, a excepción de China, que se abstuvo, votaron a favor de la resolución de levantar las sanciones a Al Sharaa y al ministro del Interior sirio, Anas Khattab, propuesta y firmada por Estados Unidos, país que destacó el consenso como una "fuerte señal política". "Hay un nuevo Gobierno en funciones liderado por Al Sharaa, que está trabajando duro para cumplir sus compromisos contra el terrorismo y los narcóticos, eliminar los remanentes de armas químicas y promover la seguridad y estabilidad regionales", sostuvo EEUU.

Lucha contra el Daesh

Ahora, esta madrugada, allanado el terreno, se ha llegado a acuerdos. Siria ya es el país número 90 de la Coalición Global para Derrotar al Estado Islámico (ISIS). La asociación tiene como objetivo "eliminar los remanentes del ISIS y detener el flujo de combatientes extranjeros", de acuerdo con la información oficial citada por EFE. Además, Estados Unidos permitirá a Siria reanudar las operaciones en su embajada en Washington con miras a la "lucha contra el terrorismo, la seguridad y la coordinación económica.

La Coalición Global para Derrotar al ISIS, liderada por Estados Unidos desde 2014, coordina operaciones militares, intercambio de inteligencia y asistencia humanitaria en la región, con el objetivo de eliminar remanentes del grupo extremista y prevenir la expansión de sus células y combatientes extranjeros.

Trump recibió a Al-Sharaa este lunes a puerta cerrada en una histórica visita por ser el primer presidente Sirio en pisar el Despacho Oval desde que obtuvo su independencia de Francia en 1946.

A su llegada, decenas de ciudadanos sirios se congregaron frente a la Casa Blanca ondeando banderas del país y mostrando su respaldo al presidente interino, quien saludó a los simpatizantes antes de subir a su caravana.