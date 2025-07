Alemania desvela un mega acuerdo con miles de tanques contra Putin

Philipp Schulze/Picture Alliance via Getty Images

Alemania se prepara para un rearme sin precedentes con el que pretende enviar un mensaje claro a Moscú: Europa ya no es la misma. Según adelantó Bloomberg, el Gobierno de Olaf Scholz tiene previsto destinar 25.000 millones de euros a la adquisición de mil carros de combate y 2.500 vehículos blindados de infantería. Se trata de una operación que, en caso de que se concrete, marcaría un punto de inflexión en la política de defensa alemana desde el final de la Guerra Fría.

El plan se enmarca en la estrategia de reforzar el despliegue militar de la OTAN en su frontera oriental, con especial atención a los países bálticos. En ese contexto, ya está en marcha la creación de una brigada alemana permanente en Lituania, una fuerza que contará con unos 5.000 soldados a partir de 2025 y que se espera esté plenamente operativa en 2027. "Nunca antes se había producido un despliegue de esta magnitud en la Bundeswehr", acentuó el Ministerio de Defensa germano.

Así, el acuerdo, acerca del cual Berlín no se ha pronunciado por el momento, incluye la compra de tanques Leopard 2 y blindados Boxer GTK, que serán fabricados por los gigantes de la industria armamentística Rheinmetall, KNDS y su empresa conjunta ARTEC. Sin embargo, persisten las dudas sobre los plazos reales de producción y la capacidad operativa de estas nuevas unidades. "Los sistemas existen, pero la pregunta clave es cuándo estarán disponibles y quién los manejará", advierte el historiados militar Sönke Neitzel.

Hay que destacar que este rearme llegaría tras años de desinversión y debilidad estructural. Un informe elaborado a finales de 2024 por el think tank Bruegel fue demoledor: "Alemania estará lista para la guerra en décadas", sentenciaban los analistas. Guntram Wolff, uno de sus autores, calificaba la situación como "catastrófica". De los aproximadamente 300 tanques Leopard que están actualmente en manos de Alemania, solo un tercio estaría en condiciones de combate.

La paradoja es evidente: un país que en su día fabricó más de 3.600 Leopard 2 ahora tiene dificultades para mantener y reponer los vehículos activos. El propio fabricante, KNDS reconocía en 2024 que su capacidad de producción se ha reducido a unas 50 unidades anuales, muy lejos de las 300 que entregaba en sus mejores años. Los problemas de suministro, la subcontratación de procesos clave y la complejidad tecnológica actual han ralentizado la maquinaria industrial.

Mientras tanto, la brecha con Rusia se agranda. Según cálculos de Bruegel, Alemania necesitaría entre 40 y 100 años para recuperar sus niveles de existencias militares de 2004, dependiendo del tipo de armamento. Moscú, en cambio, tardaría entre dos y siete meses en alcanzar el volumen actual de la Bundeswehr.

La guerra de Ucrania ha dejado en evidencia las limitaciones europeas en materia de defensa. Alemania ha intentado paliar parte de este déficit con nuevas adquisiciones, como los 105 Leopard 2A8 encargados para la Brigada Lituana, cuya entrega se espera entre 2027 y 2030. Este pedido, financiado con fondos combinados del presupuesto nacional y del fondo especial de defensa, se suma a los 18 tanques adquiridos en 2023 para sustituir los enviados a Kiev.

La OTAN pretende aplicar una política de disuasión

Pero el debate en Berlín sigue abierto: ¿cuántos tanques necesita realmente Alemania?¿Debe aspirar a un modelo similar al de la Guerra Fría o buscar una especialización más racional dentro del paraguas de la OTAN? Ya hace una década, tras la anexión rusa de Crimea, el analista Christoph Hickmann advertía que ningún país europeo podría permitirse mantener un ejército completo y autosuficiente. Su propuesta pasaba por la especialización nacional dentro de una estrategia común. Hoy, sus palabras resuenan con más fuerza que nunca.

En los países bálticos, la situación es particularmente sensible. A finales de 2024, una comisión del Parlamento de Baviera alertaba de que "el cable trampa ya no basta" como defensa frente a un posible avance ruso. Aunque la nueva brigada alemana contará con una moderan infraestructura -cuarteles, viviendas, escuelas-, el riesgo de que estas instalaciones no disuadan a Moscú es real.

La OTAN pretende apostar ahora por una estrategia de disuasión inmediata, capaz de responder al instante ante cualquier agresión, en contraste con la tibieza mostrada en los primeros compases de la guerra en Ucrania. Sin embargo, diversos expertos, como el coronel estadounidense Thomas H. Melton, advierten de que, debido a las evidentes limitaciones logísticas y de movilidad en el Viejo Continente, la Alianza podría no llegar a tiempo para frenar una ofensiva rusa antes de que se impongan los hechos consumados.

La gran apuesta alemana busca precisamente romper esa dinámica. Pero la pregunta sigue siendo si llegará a tiempo, y sobre todo, si conseguirá ser suficiente.