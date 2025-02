Aseguran que ha comenzado la cuenta atrás para que Putin ataque un país europeo

La pregunta ya no es si Vladimir Putin atacará otro país europeo tras la guerra en Ucrania, sino cuándo lo hará. Así lo sostiene Keir Giles, experto en defensa europea y Rusia en Chatham House, quien alerta de que la amenaza rusa sobre Europa es inminente. En una entrevista con L’Express, Giles ha asegurado que “el reloj ya está en marcha” y que Moscú podría estar preparando una ofensiva contra un país de la OTAN.

El investigador británico, autor del libro Who Will Defend Europe? An Awakened Russia and a Sleeping Continent, sostiene que Rusia se encuentra en una posición de fuerza a pesar del desgaste militar en Ucrania. Según él, la capacidad militar rusa no solo sigue intacta en muchos frentes, sino que incluso ha aumentado en sectores clave como la armada, la aviación y las fuerzas nucleares. Mientras tanto, varios países de la OTAN han debilitado su propia defensa tras el apoyo prolongado a Ucrania sin reponer sus arsenales.

La estrategia de Putin, según Giles, pasa por atacar a la OTAN desde dentro, minando la voluntad de sus miembros para responder a una agresión. Para ello, Rusia podría recurrir a ataques limitados pero altamente simbólicos, como sabotajes, incendios provocados o ciberataques en países clave como Alemania, Francia o Reino Unido. Además, la desinformación y la presión sobre la opinión pública occidental podrían jugar un papel crucial en la estrategia rusa para frenar una respuesta coordinada de la Alianza Atlántica.

La posibilidad de un ataque directo a un país miembro de la OTAN genera una incertidumbre considerable. El Artículo 5 del tratado establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos, pero Giles se pregunta si los gobiernos europeos estarían dispuestos a movilizarse en un contexto de poblaciones reticentes a una guerra abierta con Rusia. La falta de preparación de muchos países para un conflicto de esta magnitud, unida a la creciente influencia de la política interna en las decisiones de defensa, podría dar a Moscú la ventaja que necesita.

El escenario que dibuja Giles recuerda a los años previos a la Segunda Guerra Mundial: una potencia expansionista desafiando el orden establecido, mientras las democracias occidentales titubean a la hora de reaccionar. La gran diferencia, según el experto, es que hoy Europa no ha llevado a cabo un rearme a gran escala como el que permitió a países como el Reino Unido resistir en 1939 y 1940. Además, la postura ambigua de Estados Unidos respecto a la OTAN, especialmente ante la posibilidad de un nuevo mandato de Donald Trump, añade una capa de incertidumbre a la situación.

La estrategia rusa no se limita a un ataque convencional. Giles advierte que en los próximos meses podría intensificarse una campaña de sabotajes y atentados en ciudades europeas. Algunos de estos ataques ya han ocurrido, como son los incendios en centros comerciales de Varsovia o sabotajes de infraestructuras clave tanto en Alemania como en República Checa. La interrupción de señales GPS en el Báltico o el Gran Norte podría ser otra herramienta para sembrar el caos antes de una ofensiva abierta.

Giles también critica la falta de reacción política en muchos países europeos, donde las advertencias de los expertos en defensa no han sido traducidas en decisiones concretas. Asegura que la amenaza rusa es real y que la única forma de disuadir a Vladimir Putin es demostrando una capacidad militar superior y la voluntad de usarla si es necesario. Según el experto, la historia demuestra que el Kremlin solo respeta la fuerza, y cualquier intento de apaciguamiento solo dará más margen a Rusia para expandir su influencia.

Mientras los gobiernos europeos debaten cómo afrontar la situación, en Moscú el tiempo juega a favor de Putin. La guerra en Ucrania ha sido solo el primer acto de una estrategia mayor, y si Europa no reacciona a tiempo, podría ser demasiado tarde.