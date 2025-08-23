El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión en el Palacio Konstantin de Strelna (San Petersburgo), el 6 de junio de 2024.

Avistan buques de guerra rusos en el Canal de la Mancha y Reino Unido despliega una operación con aliados de la OTAN. Según ha informado el medio británico UKDJ, el barco de la Marina Real HMS Trent y un helicóptero, el Wildcat, han seguido la ruta de varias embarcaciones rusas.

Se trata del destructor ruso Vicealmirante Kulakov. El patrullero con base en Portsmouth había detectado movimientos sospechosos y se percató de que el buque ruso avanzaba por Great Yarmouth.

Fue un país de la OTAN el que se encargó de rastrear la situación de la embarcación rusa y los buques se habían situado frente a la isla de Ouressant y regresaron a través del Canal de la Mancha.

"Los buques de guerra rusos navegan cada vez más por el Canal de la Mancha, y la Marina Real Británica está lista para supervisarlos, protegiendo nuestras aguas y cables submarinos", ha razonado el ministro de las Fuerzas Armadas, Luke Pollard, tal y como ha informado el citado medio.

"La dedicación y el profesionalismo inquebrantables de la Marina Real Británica son vitales para proteger al Reino Unido, y el Gobierno mantiene su compromiso de equipar a nuestras Fuerzas Armadas para mantenernos seguros en casa y fuertes en el extranjero", ha asegurado.