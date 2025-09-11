Captan en imágenes la visita peculiar de Putin a un laboratorio para mostrarle la "fruta que prolonga la juventud"

La inmortalidad parece haberse convertido en una de las últimas obsesiones de Vladímir Putin. Tras su famosa conversación con Xi Jinping, el presidente ruso ha visitado recientemente un laboratorio con la "fruta que prolonga la juventud".

Tal y como recoge el medio de comunicación británico Daily Express, Putin ha sido grabado durante su desplazamiento al parque científico Sirius de la localidad rusa de Sochi. El centro se encuentra financiado por el propio Kremlin.

En la visita, Roman Ivanov, presidente del Consejo Académico de la Universidad Sirius, le mostró al presidente ruso una fresa que ha sido genéticamente modificada para que contenga 12 veces más quercetina de lo habitual.

La quercetina un es antioxidante polifenólico que cuenta con propiedades antienvejecimiento. Esa es la razón por la que se ha decidido multiplicar su presencia en la fruta.

En ese sentido, Ivanov le explicó a Putin que la quercetina es "una sustancia beneficiosa, un flavonoide con propiedades antioxidantes. Es decir, hemos conseguido unas fresas que rejuvenecen".

Igualmente, el presidente ruso tuvo la oportunidad de observar unas uvas Merlot modificadas biológicamente para ser resistentes a las infecciones fúngicas. "Por primera vez en el mundo, somos capaces de editar el genoma de la uva y obtener uvas resistentes a las infecciones fúngicas", destacó el presidente del Consejo Académico de la Universidad Sirius ante Putin.

El debate entre Putin y Xi Jinping sobre la inmortalidad

Cabe recordar que la pasada semana, durante un desfile militar en Tiananmen (China) un micrófono abierto captó al mandatario ruso y a su homólogo chino, Xi Jinping, debatiendo sobre la inmortalidad.

"Antes, la gente rara vez vivía hasta los 70 años, pero hoy en día, a los 70 años todavía se es un niño", le dijo Xi a Putin a través de un traductor, a lo que el presidente ruso respondió que "con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente y las personas pueden vivir cada vez más jóvenes, e incluso alcanzar la inmortalidad".