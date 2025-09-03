Un micrófono abierto capta una conversación entre Putin y Xi Jinping sobre la "inmortalidad" y vivir "150 años"

El presidente chino, Xi Jinping, recibe al presidente ruso, Vladimir Putin, después de la sesión de fotos de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Xi Jinping, Vladimir Putin han provocado un tsunami de reacciones después de que un micrófono abierto les jugara una mala pasada durante el camino de ambos hacia la tribuna para asistir al desfile militar en Tiananmen. Según ha trascendido, ambos mandatarios habrían hablado de la posibilidad de "vivir hasta los 150 años" gracias al trasplante de órganos.

"Antes, rara vez se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que a los 70 se sigue siendo un niño", fue una de las frases que se 'coló' por uno de los micrófonos ambiente ubicado al lado de los presidentes y de sus intérpretes. Concretamente se escuchó la voz del intérprete ruso, que traducía a Putin las palabras que acababa de pronunciar su homólogo chino, según la agencia Bloomberg.

Pero eso no fue todo, ya que Putin continuó la conversación por este camino, pronunciando una frase especialmente llamativa: "Gracias al desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse constantemente y las personas pueden sentirse cada vez más jóvenes e incluso alcanzar la inmortalidad". A esta contestación, Xi insistió en que "en este siglo existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años".

Tras filtrarse esta conversación, ambos líderes aparecieron ante los medios, siendo preguntados acerca de estas palabras, y ninguno esquivó la pregunta. "Sí, cuando asistimos al desfile el presidente (Xi) habló de ello", respondió Putin al ser preguntado por este asunto.

Y prosiguió su explicación aludiendo al expresidente Silvio Berlusconi, fallecido en 2023, y de quien ha asegurado que ya "desarrolló activamente" este tema de la longevidad. "Pues bien, sí, los métodos modernos de curación, la medicina, incluso todo tipo de cirugía relacionada con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad abrigar la esperanza de que la vida activa se prolongará de forma diferente a la actual", resumió el mandatario ruso