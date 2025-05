China, Brasil, Bielorrusia o una voz discordante en la UE: los 29 líderes internacionales que acompañarán a Putin por el Día de la Victoria

Rusia prepara con especial mimo su desfile por el Día de la Victoria que acogerá este viernes en Moscú. El evento está previsto con todo el boato que acostumbra el Kremlin a darle a sus grandes fechas.

Y para ello, Vladimir Putin y su Gobierno no han dudado en buscar alianzas externas en forma de representación de líderes mundiales por el 9 de mayo en la capital rusa. Según ha confirmado el Kremlin, ya hay confirmados 29 jefes de estado o gobierno de todo el planeta, incluido un 'socio' dentro de la Unión Europea.

Especial relevancia cobra la presencia de Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia y conocido 'seguidor' de Putin, que rompe la unidad de la UE en el rechazo de bloque. Fico sí estará, como lo harán otros 'habituales' en las redes de contacto de Rusia.

Para la conmemoración del octogésimo aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, Putin estará acompañado de los presidentes de China, Xi Jinping; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y por supuesto de Bielorrusia, con su socio primordial Alexander Lukashenko.

En la lista ofrecida por el entorno del mandatario postsoviético también aparece Aleksandar Vucic, actual presidente de Serbia, un país que aspira a entrar en la UE.

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, llegó a avisar de que el bloque "no se tomará a la ligera" la participación oficial en estos actos, en un mensaje tanto a Estados miembro como a candidatos a la adhesión, en un llamamiento que no ha surtido del todo efecto.

"Señora Kallas, me gustaría informarle de que soy el legítimo primer ministro de Eslovaquia, un país soberano. Nadie me puede decir a dónde debo o no debo viajar. Iré a Moscú a presentar mis respetos a los miles de soldados del Ejército Rojo que murieron liberando Eslovaquia", ha replicado Fico.

De acuerdo con fuentes cercanas al Kremlin, el resto de la lista la conforman los mandatarios de Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Congo, Cuba, Egipto, Etiopía, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Kirguizistán, Laos, Mongolia, Myanmar, Palestina, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam y Zimbabwe.