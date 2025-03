China se revuelve tras la afirmación de Trump sobre sus armas nucleares

El portavoz de la embajada de China en Washington D. C., Liu Pengyu, defiende que "no hay comparación" entre Taiwán y Ucrania. Él mismo afirma que la cuestión de Taiwán "es puramente un asunto interno de China y no se permiten interferencias externas".

Según publica el diario estadounidense Miami Herald, Estados Unidos pudo estar permitiendo mantener a la isla sus armas nucleares. "China tiene más de 600 ojivas y probablemente consideraría el primer uso militar nuclear en Taiwan, si viera amenazada la supervivencia del régimen comunista".

De acuerdo a la información difundida, Ucrania renunció a las armas nucleares que quedaron en su territorio después del colapso de la Unión Soviética. Todo ello, a cambio de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos y Rusia. En este sentido, "muchos argumentan que Taiwán debe desarrollar su arsenal nuclear para disuadir la invasión de China, ya que la convencional fracasó en Ucrania".

Por su parte, Kitsch Liao, director asociado del centro Global de China del Atlantic Council, en declaraciones recogidas por el medio, ha afirmado que "el desarrollo de armas nucleares por parte de Taiwán ha sido una línea roja para que el gigante asiático invada la isla". Aunque admite que "no está claro cuál sería el límite para que Taiwán supere la brecha de poder militar".

"China ha afirmado durante mucho tiempo que Taiwán es una democracia y un socio de seguridad de Estados Unidos, y que es parte de su propio territorio", asegura la publicación, aunque, "nunca ha gobernado la isla". Pekín siempre ha declarado que "se reserva todas las opciones" contra Taiwán, lo que incluye el uso de la fuerza.

La publicación concluye afirmado que "tanto China como Taiwán están siguiendo de cerca las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania". "Kiev ha exigido garantías de seguridad, mientras que Washington presiona para poner fin a la guerra".