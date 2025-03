Comandantes huyendo y soldados llorando: destapan la realidad del ejército ruso

El diario ruso The Insider ha publicado una serie de entrevistas con soldados rusos que desvelan un escenario de pesadilla en el frente con Ucrania. Nada que ver con el triunfalismo. Comandantes huyendo y soldados llorando, por ejemplo. Tras más de tres años de contienda, la Federación va ganando pero no gana aún del todo y el desgaste es enorme.

Aunque Apti Alaudinov, comandante de las fuerzas especiales chechenas Akhmat, se jacte regularmente del coraje y de los éxitos de sus combatientes, que luchan hombro con hombro con Rusia en la región de Kursk, la realidad es completamente diferente a como se presenta.

Tres combatientes chechenos capturados por ucranianos han relatado a la web independiente cómo son realmente los combates en la región ocupada parcialmente por Ucrania desde agosto. En los primeros días de la ofensiva, dicen, se quedaron "sin comida y agua" y perdieron "la comunicación". "Ni siquiera intentamos resistirnos", dice Rustam, uno de ellos. "Cuando comenzó la ofensiva ucraniana, nuestro mando huyó y nos dejó atrás", denuncia. Y así uno tras otro.

Estos son algunos de sus testimonios:

Zaur Czajarov, 35 años, sargento menor, jefe de escuadrón

Vengo de la República de Chechenia. Del 2009 al 2023 trabajé en el Departamento de Asuntos Internos. Me tomé un descanso durante unos años, pero finalmente volví a trabajar. He vivido una buena vida: tengo esposa e hijos. Desde pequeña soñaba con conducir una moto deportiva. Yo no era miembro de ningún club de motociclistas, pero tenía amigos en uno y solíamos ir juntos de vacaciones o a los eventos de apertura y cierre de la temporada. Viví como una persona normal.

En mayo de 2023, en el trabajo nos dijeron que teníamos que firmar un contrato de un año con el Ministerio de Defensa y unirnos al regimiento Akhmat-Chechenia. No podía negarme: sería visto como una cobardía y ya no me considerarían un hombre. Nos prometieron que nos quedaríamos en Chechenia y que no nos enviarían a la guerra. Después de un año de servicio, planeé retirarme y llevar una vida normal.

Todo el mundo quiere ganar dinero. Nos pagaron 195.000 rublos (poco más de 2.000 euros) por la firma del contrato y luego recibimos un salario regular: como comandante de unidad recibí 54.000 rublos al mes (556 euros).

Al principio, después de ser transferido al regimiento, no hubo muchos cambios en mi vida. Fue un servicio tranquilo: dos días en una base militar, dos días en casa. Nuestro regimiento tenía dos batallones de tres compañías cada uno, unos 500 hombres en total. Me nombraron comandante de una unidad de cuatro personas compuesta por un operador, un conductor, un médico y un especialista en comunicaciones. No teníamos ningún entrenamiento a nivel de fuerzas especiales; la mayor parte de nuestro tiempo lo pasábamos en ejercicios que incluían marchas y simulacros de formación.

En marzo de 2024, comenzaron a circular rumores en nuestra unidad de que nos enviarían al área de Kursk. Esos rumores resultaron ser ciertos: nos enviaron allí en abril, justo un mes antes de que terminara mi contrato. No firmé nada, pero nos prometieron que regresaríamos a Chechenia en seis meses, en octubre. Mientras tanto nos aumentaron el sueldo a 200.000 rublos (unos 2.000 euros) al mes.

Ni siquiera sabía dónde estaba Kursk. Cuando llegamos simplemente nos dijeron: "esto es Kursk", y pensé: "¡Qué ciudad más bonita!". Más tarde nos destinaron a varios puntos fortificados, de dos a cuatro soldados en cada puesto. Estuve destinado con otro combatiente de Akhmat cerca de Suja . Había allí entre 20 y 25 reclutas, además de soldados contratados y comandantes, unas 40 o 45 personas en total. De vez en cuando iba a una tienda cercana a comprar bebidas energéticas, jugos y otros suministros. No había ningún horario: simplemente comía, dormía e iba al baño. No teníamos tareas asignadas, nuestro único deber era estar en el puesto en caso de una inspección.

En la madrugada del 6 de agosto comenzaron los bombardeos. Le pregunté al comandante de la compañía: "¿Qué está pasando? ¿Quién está disparando? ¿De dónde viene?". Él respondió que eran los militares ucranianos y que esas cosas ocurrían a menudo, por lo que no había de qué preocuparse. Sin embargo, el bombardeo continuó hasta la mañana. Dos proyectiles impactaron directamente en nuestra fortaleza, matando a cuatro soldados e hiriendo a otros nueve.

Por la mañana recibimos un mensaje por radio desde otro bastión: las Fuerzas Armadas de Ucrania habían lanzado una ofensiva, se nos había ordenado mantener la línea, nadie podía retirarse. Los heridos fueron evacuados a algún lugar, pero algunos de los comandantes decidieron retirarse inmediatamente, dejándonos a los reclutas y a nosotros en la fortaleza. Me quedé con otro combatiente del grupo Akhmat. Media hora después, junto con los reclutas y otros comandantes, decidimos retirarnos al bosque.

Cuando los ucranianos iniciaron la ofensiva, algunos comandantes decidieron retirarse inmediatamente, dejándonos a nosotros y a los reclutas a nuestra suerte. Allí nos separamos. Mi grupo estaba formado por siete personas. Había disparos por todas partes y aviones, helicópteros y drones volaban en círculos sobre nuestras cabezas: era una guerra brutal. Los reclutas comenzaron a entrar en pánico y a llorar, diciendo que no querían morir. El teniente mayor intentó calmarlos diciendo: "Nadie quiere morir. Hagan lo que les digo".

Estuvimos varios días sin comer. La tercera noche encontramos un pantano, bebimos de él y seguimos adelante. En ese momento recibí señal en mi teléfono y llamé al comandante de la compañía. Le dije que no sabíamos qué hacer y pregunté si podían evacuarnos. El comandante dijo que no podía ayudar. “Hagan lo que hacen los demás [los rusos]”, dijo. Nos quedamos en el mismo lugar durante tres días más: no había ningún lugar adonde ir. Ante nosotros había un campo abierto controlado por las fuerzas ucranianas. Todos los días volvíamos al pantano a beber agua.

Cuando quedó claro que teníamos que retirarnos, el teniente mayor nos ordenó quitarnos los chalecos antibalas y dejar nuestras armas para que nos fuera más fácil escapar sin ser atrapados. Durante el día volvimos a los pantanos por última vez, esta vez sin equipo. Decidimos descansar allí, algunas personas se fueron a dormir. En un momento vi que alguien se acercaba. Todos guardaron silencio. [Los ucranianos] se acercaron rápidamente y comenzaron a disparar. El recluta, que estaba durmiendo, de repente saltó sobre sus pies. Le dispararon. Los ucranianos nos gritaban: "¡Fuera!". Salimos y nos tomaron prisioneros.

Nunca pensé que sobreviviría. Nunca pensé que terminaría en Ucrania. Como quiso el destino, me capturaron y aquí estoy. Me alegro de estar vivo. Todo el mundo valora la vida. Soy creyente y sé que el suicidio es un pecado grave y no debe cometerse. No hice nada malo. Nunca he estado involucrado en nada antes. Simplemente fui capturado como muchos otros soldados. Amo mi patria, Chechenia, y a mi familia, creo en Dios. Quizás esté en la lista de intercambio de prisioneros.

Soldados de Ucrania muestran su bandera nacional a las puertas de un supermercado de Sudzha, en Kursk (Rusia), el pasado 10 de septiembre. Oleg Palchyk / Global Images Ukraine via Getty Images

"Nos quedamos en el dugout, no pudimos salir por los drones"

Jakub (nombre cambiado), 40 años, soldado raso, francotirador

Nunca serví en el ejército y nunca debí haberlo hecho: tuve dos cirugías por tumores cerebrales. En 2000, apoyé activamente a Ichkeria [el movimiento independentista checheno más famoso]. Ayudé a combatientes y recibí una sentencia suspendida por ello. Mi madre también apoyó a Ichkeria y participó en las protestas. En 2007 tuve que ir a Europa y solicitar asilo. Después de 12 años, regresé para el funeral de mi padre y me quedé. Al principio me interrogaron en la comisaría, pero finalmente me liberaron. Viví en Chechenia con mi familia.

El 31 de mayo de 2023 me citaron a la oficina de reclutamiento militar, donde se firmó en mi nombre un contrato con el Ministerio de Defensa. Llamaron a todos los que estaban registrados. Tengo mala vista, visión doble y después de una cirugía de tumor cerebral me tambaleo como un borracho. Me dejaron pasar sin ningún examen médico . "Estás sano. No perderemos tiempo, tenemos mucha gente a la que atender. ¡Buena suerte!", dijeron. Había 18 como yo. Me preguntaba cómo evitar la notificación, pero para hacerlo legalmente tendría que llevar el caso a la Corte Suprema. Para un ciudadano común esto es inalcanzable. Si simplemente me hubiera negado, habrían atacado a mi familia.

La mayoría de los chechenos firman contratos con el Ministerio de Defensa sólo para proteger a sus familias. Nadie sirve en las fuerzas especiales de Achmat por su propia voluntad. Y sus miembros ni siquiera vieron sus contratos.

Servimos en Chechenia durante casi un año. Pasamos un mes en el campo de entrenamiento en el distrito de Shelkov, realizando entrenamiento táctico. Nos enseñaron a disparar y a conducir, pero muchas cosas eran difíciles de recordar, especialmente para mí, dada mi mala salud. Tuvimos que hacer ejercicios cronometrados y escondernos en refugios.

El 29 de marzo de 2024 nos enviaron a la región de Kursk. Yo y otros dos combatientes del grupo Akhmat estábamos desplegados cerca del pueblo de Sverdlikovo, justo en la frontera con Ucrania. No teníamos equipo pesado: sólo rifles AK-12, dos granadas y seis cargadores. Nos dijeron que estaríamos estacionados en territorio ruso con los reclutas. Nadie mencionó participar en un combate real. Conozco personalmente a muchos ucranianos, incluidos algunos en Europa. Nunca me uniría voluntariamente a esta guerra.

Después de un mes, nuestros contratos expiraron, pero escuchamos rumores de que se extendían automáticamente cada tres meses. Pasamos varios meses sentados en la fortaleza hasta que las fuerzas ucranianas finalmente entraron en la región de Kursk. Los ucranianos abrieron fuego contra nosotros la primera noche de la ofensiva. 24 personas murieron y muchas resultaron heridas. Junto con los que sobrevivieron, escapé a otra fortaleza llamada "Moscú".

Al principio los ucranianos no atacaron y ocuparon otras posiciones alrededor de Sudja. Durante este tiempo estábamos escondidos en un refugio y manteníamos contacto por radio con comandantes de otras posiciones. Nos dijeron que la ayuda estaba en camino y que sólo teníamos que aguantar. Pero poco después vi camiones Humvee ucranianos y supe que era sólo cuestión de tiempo antes de que nos encontraran.

No pudimos irnos Cada vez que alguien salía, el dron atacaba inmediatamente. Después del 8 de agosto perdimos contacto. Nos quedamos sin comida: comimos lo último que quedaba de comida enlatada y pan. En ese momento estábamos con nosotros unas 120 personas, incluidos soldados heridos. No teníamos nada con qué curarlos, excepto vendajes. También teníamos algo de morfina.

Fuimos atacados en la madrugada del 14 de agosto. Los ucranianos se acercaron y lanzaron algo a través de la tubería, ni siquiera sé qué era, pero no podíamos respirar y no podíamos ver nada. "¡Rusos, ocupantes, ríndanse o los quemaremos!", gritaron por el altavoz. No teníamos elección, teníamos que irnos.

Los ucranianos evacuaron a los reclutas, proporcionaron asistencia médica, dieron agua a todos e incluso cigarrillos a algunos. No esperaba tal trato. Todo lo que comían, bebían o fumaban también lo compartían con nosotros.

Los rusos están causando estragos. Gigantescos costes de reconstrucción en Ucrania.

Si regreso a casa, sé que habrá preguntas sobre por qué me capturaron. Apti Alaudinov, general del Ministerio de Defensa, lo dijo claramente una vez. "Si te hacen prisionero, no eres checheno. ¿Cómo mirarás a los ojos a tu familia, a tu esposa, a tu madre o a tus hijos?", preguntó. No estoy de acuerdo con esto. La gente como yo lucha y se sienta en trincheras llenas de barro mientras los hijos y las familias de sus comandantes viven en el lujo. Lo entendemos bien. Espero que ellos también nos entiendan. En este momento no puedo pensar en nada más que en ver a mi familia al menos por un momento.

"Sobrevivimos comiendo manzanas de los árboles cercanos. No teníamos comunicación"

Rustam Mastaev, 40 años, cabo, francotirador

Antes de 2022, trabajé como taxista, trabajador de la construcción y guardia de seguridad de una tienda. Más tarde decidí unirme a OMON, el antiguo "regimiento petrolero" de Chechenia, donde varios de mis amigos y familiares trabajaban y me ayudaron a llegar allí. El sueldo era bueno: 50.000 hasta 60.000 (500 a 600 euros), lo que para mí era un ingreso decente.

En mayo de 2023, me transfirieron de la Guardia Nacional de Rusia al regimiento Akhmat-Chechenia dependiente del Ministerio de Defensa. Podría haberme negado, pero honestamente no quería lidiar con eso. Las condiciones fueron las mismas y por la firma del contrato recibí 195.000 rublos de bono (casi 2.100 euros). Al principio nos entrenábamos en un campo de entrenamiento militar y regresábamos a casa cada fin de semana. Más tarde servimos en una base militar, donde permanecíamos dos días sí y dos días no.

Al final nos enviaron a la región de Kursk, pero en aquel momento todos pensaron que si realmente querían enviar nuestro regimiento a Ucrania, lo habrían hecho de inmediato. Creímos que nos habían enviado a la frontera temporalmente. Todos estaban esperando que terminara y pudiéramos volver a casa. Ni siquiera sabía si mi contrato había sido extendido: había rumores que sugerían que se había renovado automáticamente por tres meses.

Mi fortaleza se llamaba "Moscú". No teníamos ninguna tarea especial: simplemente hacíamos guardia y supervisábamos a los reclutas. Comencé a experimentar un dolor de espalda severo debido a una hernia de disco. Intenté conseguir una licencia y mi hermano, valiéndose de sus contactos, incluso consiguió negociarla. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una ofensiva.

Todo empezó el 5 de agosto de 2024. Era un día inusual: desde la mañana los drones volaban por todas partes y todos decían que tenían una sensación extraña. Esa noche fuimos bombardeados con tanques y morteros. En la mañana del 6 de agosto comenzaron intensos combates. El segundo o tercer día, los ucranianos rompieron la línea entre Sverdlikov, donde estábamos estacionados, y Nikolayev-Daryn. Al principio dejaron nuestra fortaleza intacta. Lo guardaron para más tarde.

No nos retiramos: no había ningún lugar adonde ir. Nos escondimos bajo tierra de los drones y los disparos. Al final quedamos completamente rodeados -por tres, quizá cuatro anillos- y perdimos la comunicación. No hubo intercambio de disparos. Un día se nos acercó un tanque, pero ¿qué se puede hacer contra un tanque con sólo una ametralladora?

En la noche del 13 de agosto, el comandante de la compañía me envió a mí y a mi jefe de escuadrón, apodado Dobry, a recuperar lanzacohetes de un pueblo cercano, a un kilómetro de nuestra fortaleza. Los reclutas que huyeron en pánico a "Moscú" abandonaron allí sus lanzadores. Antes de que pudiéramos llegar hasta allí estábamos completamente rodeados. No había vuelta atrás. Al día siguiente subí a un árbol y vi que la fortaleza de Moscú se había rendido a los ucranianos.

Durante varios días intentamos permanecer ocultos, moviéndonos por los campos por la noche y descansando en los bosques durante el día. Sobrevivimos con raciones militares y manzanas de árboles [locales]. Sin embargo, rápidamente nos quedamos sin comida y agua y perdimos la comunicación.

El 19 de agosto, los ucranianos nos capturaron. Creo que un dron nos detectó . Ni siquiera intentamos resistirnos. Ser atrapado es una enorme fuente de vergüenza para los chechenos. Pero no tuve elección. ¿Qué pude haber hecho? La guerra es la guerra: todos son capturados, ya sea de nuestro lado o del suyo. En tales situaciones es necesario pensar racionalmente. Nadie se sacrificaría por nada. La esperanza muere al último. Espero un cambio todos los días. Sólo quiero ir a casa.