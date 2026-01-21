Condenan al ex primer ministro surcoreano Han Duck-soo a 23 años de cárcel por la fallida ley marcial

El ex primer ministro surcoreano Han Duck-soo, en el centro, de camino al juicio por el episodio de la fallida imposición de la ley marcial.

Primer test judicial ante uno de los episodios más convulsos de la historia política reciente de Corea del Sur. El ex primer ministro Han Duck-soo ha sido condenado este miércoles a 23 años de prisión por la imposición de la ley de marcial que finalmente no fue aplicada ante la presión judicial y social en el país. Según la sentencia, el exmandatario jugó un papel clave y decisivo a la hora de aplicar un estado de excepción en el país que el tribunal ha denominado como un "acto de insurrección".

La noticia es especialmente sorprendente no por la condena en sí, sino por la pena que conlleva. Son ocho años más de los que solicitaba la Fiscalía para el ex primer ministro, al que se juzgó por ocultar documentación vinculada a la dicha ley con el objetivo de favorecer su propia protección ante la Justicia. "Seguiré humildemente la decisión del juez", aseguró Duck-soo al escuchar el veredicto.

También ha sido sentenciado por la confección de documentos oficiales falsos, así como la destrucción de documentos que sí eran verídicos con la finalidad de hacer parecer que la imposición de la ley marcial estaba ajustada a derecho. El motivo de que el tribunal haya superado la petición de 15 años de cárcel que hizo el ministerio fiscal se ha achacado a una "gravedad excepcional" de lo acontecido.

Una sentencia y un fatal preludio para un expresidente Yoon Suk-yeol que enfrenta la pena de muerte

Pero donde están puestos todos los ojos ahora no es en la condena al ex primer ministro Han Duck-soo, sino en el veredicto que se espera para dentro de un mes. Este ha sido el primero de los bloques de un macroproceso en el que el expresidente Yoon Suk-yeol se juega, literalmente, la vida.

El 19 de febrero se conocerá si el exmandatario que ya fue condenado el pasado viernes a cinco años de cárcel por obstrucción a la justicia, también es condenado a la pena capital. Si se resuelve que cometió el delito de insurrección, claro.

Lo cierto es que esa condena podría materializarse, pero hay amplias dudas sobre si realmente se ejecutaría en un país que lleva 40 años aplazando ejecuciones. Por otro lado, aunque Yoon no sea condenado a morir, todavía aguarda por seis veredictos más que se sumarán a estos dos iniciales.

¿Qué pasó en Corea del Sur con la fallida imposición de la ley marcial y el juicio a los exdirigentes?: claves rápidas

Han Duck-soo era primer ministro cuando el expresidente Yoon declaró la ley marcial en 2024.

Dicha ley marcial fue tumbada por los tribunales surcoreanos en medio de fuertes protestas cívicas y tras un largo tira y afloja legal.

La pena de cárcel para Han supera los 15 años que pedían los fiscales.

La sentencia podría influir en los otros juicios por ley marcial, al determinarse que fue de una "gravedad excepcional".

Un caso de insurrección se encuentra entre los juicios que enfrenta el ex primer ministro Yoon, abriendo la puerta a la pena de muerte.