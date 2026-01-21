Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Condenan al ex primer ministro surcoreano Han Duck-soo a 23 años de cárcel por la fallida ley marcial
Global
Global

Condenan al ex primer ministro surcoreano Han Duck-soo a 23 años de cárcel por la fallida ley marcial

Esta sentencia es el preludio de la decisión que deberá tomarse con el expresidente Yoon Suk-yeol, quien se enfrenta a la pena de muerte por el episodio de la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024, considerado un acto de insurrección.

Antón Parada
Antón Parada
El ex primer ministro surcoreano Han Duck-soo, en el centro, de camino al juicio por el episodio de la fallida imposición de la ley marcial.
El ex primer ministro surcoreano Han Duck-soo, en el centro, de camino al juicio por el episodio de la fallida imposición de la ley marcial.Chung Sung-Jun/Pool via REUTERS

Primer test judicial ante uno de los episodios más convulsos de la historia política reciente de Corea del Sur. El ex primer ministro Han Duck-soo ha sido condenado este miércoles a 23 años de prisión por la imposición de la ley de marcial que finalmente no fue aplicada ante la presión judicial y social en el país. Según la sentencia, el exmandatario jugó un papel clave y decisivo a la hora de aplicar un estado de excepción en el país que el tribunal ha denominado como un "acto de insurrección".

La noticia es especialmente sorprendente no por la condena en sí, sino por la pena que conlleva. Son ocho años más de los que solicitaba la Fiscalía para el ex primer ministro, al que se juzgó por ocultar documentación vinculada a la dicha ley con el objetivo de favorecer su propia protección ante la Justicia. "Seguiré humildemente la decisión del juez", aseguró Duck-soo al escuchar el veredicto.

También ha sido sentenciado por la confección de documentos oficiales falsos, así como la destrucción de documentos que sí eran verídicos con la finalidad de hacer parecer que la imposición de la ley marcial estaba ajustada a derecho. El motivo de que el tribunal haya superado la petición de 15 años de cárcel que hizo el ministerio fiscal se ha achacado a una "gravedad excepcional" de lo acontecido.

Una sentencia y un fatal preludio para un expresidente Yoon Suk-yeol que enfrenta la pena de muerte

Pero donde están puestos todos los ojos ahora no es en la condena al ex primer ministro Han Duck-soo, sino en el veredicto que se espera para dentro de un mes. Este ha sido el primero de los bloques de un macroproceso en el que el expresidente Yoon Suk-yeol se juega, literalmente, la vida

El 19 de febrero se conocerá si el exmandatario que ya fue condenado el pasado viernes a cinco años de cárcel por obstrucción a la justicia, también es condenado a la pena capital. Si se resuelve que cometió el delito de insurrección, claro.

Lo cierto es que esa condena podría materializarse, pero hay amplias dudas sobre si realmente se ejecutaría en un país que lleva 40 años aplazando ejecuciones. Por otro lado, aunque Yoon no sea condenado a morir, todavía aguarda por seis veredictos más que se sumarán a estos dos iniciales.

¿Qué pasó en Corea del Sur con la fallida imposición de la ley marcial y el juicio a los exdirigentes?: claves rápidas

  • Han Duck-soo era primer ministro cuando el expresidente Yoon declaró la ley marcial en 2024.
  • Dicha ley marcial fue tumbada por los tribunales surcoreanos en medio de fuertes protestas cívicas y tras un largo tira y afloja legal.
  • La pena de cárcel para Han supera los 15 años que pedían los fiscales.
  • La sentencia podría influir en los otros juicios por ley marcial, al determinarse que fue de una "gravedad excepcional".
  • Un caso de insurrección se encuentra entre los juicios que enfrenta el ex primer ministro Yoon, abriendo la puerta a la pena de muerte.
Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global